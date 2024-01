Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Scheibe eingeschlagen

Landau (ots)

In der Nacht vom 30.12.2023 auf den 31.12.2023 wurde durch unbekannte Täter in der Arzheimer Hauptstraße in Landau die Scheibe eines geparkten PKW Hyundai eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Die Schadenshöhe beträgt circa 100 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell