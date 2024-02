Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann aus Lokal gedrängt und Treppe heruntergefallen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 4.2.2024 kam es gegen 3.35 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei alkoholisierten Männern in einer Gaststätte auf der Königstraße in Ahlen. Im weiteren Verlauf drängten der 20-jährige Ahlener und der 25-jährige Bielefelder den 57-jährigen Ahlener aus dem Lokal. Dabei stürzte der Ältere die vier Eingangsstufen herunter und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum konkreten Tatablauf und einer möglichen Beleidigung dauern an.

