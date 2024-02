POL-WAF: Ahlen. Drogenvortest war positiv

Warendorf (ots) - Am Freitag, 2.2.2024 suchten Unbekannte gegen 8.50 Uhr die Wohnung einer Seniorin auf der Straße Schultenfeld in Oelde auf. Bereits am Vortag erhielt die Frau einen Anruf, in der ihr ein bestimmtes Exemplar einer Buchreihe angeboten wurde. Es wurde ein persönliches Treffen für Freitag vereinbart. Tatsächlich kamen am Morgen zwei Männer zu ihr. Während einer durch die Räume ging, lenkte der andere ...

