POL-WAF: Oelde. Unter Vorwand Schmuck gestohlen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 2.2.2024 suchten Unbekannte gegen 8.50 Uhr die Wohnung einer Seniorin auf der Straße Schultenfeld in Oelde auf. Bereits am Vortag erhielt die Frau einen Anruf, in der ihr ein bestimmtes Exemplar einer Buchreihe angeboten wurde. Es wurde ein persönliches Treffen für Freitag vereinbart. Tatsächlich kamen am Morgen zwei Männer zu ihr. Während einer durch die Räume ging, lenkte der andere die Oelderin ab. Später stellte die Frau fest, dass ihr Schmuck gestohlen worden war. Die beiden Tatverdächtigen kamen mit einen blauen Kleinwagen mit der Städtekennung BO und der Buchstabenkennung "T" oder "TS" nach Oelde. Wer hat den Pkw sowie die Tatverdächtigen beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

