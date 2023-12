POL-MFR: (1474) Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Hilpoltstein (ots) - Am Donnerstagnachmittag (21.12.2023) kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft in Greding (Lkrs. Roth) zu einem Brand. Durch die Rauchentwicklung wurden insgesamt 9 Personen leicht verletzt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 16:30 entwickelte sich im Keller einer Gemeinschaftsunterkunft in der Malergasse aus bislang ungeklärter ...

mehr