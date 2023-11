Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunken mit E-Scooter verunfallt

Heidelberg (ots)

Entgegen der Fahrtrichtung fuhr am Freitag ein 25-Jähriger mit einem Leihroller auf der Bergheimer Straße. Um kurz nach 03:30 Uhr vernahm ein Zeitungsausträger, der ebenfalls auf der Bergheimer Straße unterwegs war, einen lauten Knall. Als er sich nach der Herkunft des Geräuschs umsah, bemerkte er einen gestürzten E-Scooter-Fahrer, der blutend und laut schreiend am Boden lag. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte vor Ort kam, stellte sie beim 25-jährigen Verunfallten sofort einen starken Alkoholgeruch fest. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam der Mann ohne fremdes Zutun und mutmaßlich auf Grund seiner Alkoholisierung zu Fall und verletzte sich dadurch erheblich im Gesichtsbereich. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Der genaue Hergang des Unfalls ist Gegenstand der nun eingeleiteten Ermittlungen hinsichtlich einer Trunkenheitsfahrt, welche auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird.

