POL-WAF: Ahlen. Drei Autodiebstähle, drei Unfälle, ein ermittelter Täter - Wer kann weitere Hinweise geben?

Warendorf (ots)

Unbekannte Männer haben sich zwischen Samstag (03.02.2024, 17.00 Uhr) und Sonntagmorgen (04.02.2024) Zugang zu einem Autohandel an der Schinkelstraße in Ahlen verschafft.

Hier stahlen sie vermutlich drei verschiedene Autos, verließen damit das Gelände des Autohandels und verursachten an noch unbekannten Stellen Verkehrsunfälle. Anschließend wurden zwei Pkw mit den Beschädigungen auf das Gelände zurückgebracht und abgestellt. Ein älterer Mercedes stand beschädigt an einem Feldweg - die Polizei wurde informiert.

Kurz nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort am Sonntag, wurden den Beamten zwei verdächtige Personen gemeldet - eine der beiden stellten sie kurze Zeit später an dem Gelände fest. Der Mann gab an, mit eben genau diesen Autos fahren zu wollen, die den Abend zuvor von dem Gelände gestohlen worden waren. Auch hatte er bereits versucht, die Türen zwei der Pkw zu öffnen. Der bis dahin Unbekannte wirkte auffällig nervös und konnte sich nicht ausweisen. Zur Verhinderung weiterer Straften und zur Feststellung der Personalien nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 27-jährigen Mann aus Warstein. Er gab zu, einen der Pkw gefahren und etwas beschädigt zu haben. Eine weitere Zeugin hatte den 27-jährigen kurz bevor er am Sonntag erneut das Gelände betrat, um sich Zugang zu den Pkw zu verschaffen, mit zwei weiteren noch unbekannten Männern gesehen.

Wir suchen Zeugen, die Hinweise zu den anderen Beteiligten geben können. Wer hat die Autos (einen Ford, einen Daimler und einen Opel) in Nähe des Autohandels ohne Kennzeichen fahren gesehen und kann Angaben zu möglichen Unfallstellen oder den Fahrern machen? Melden Sie sich bitte bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

