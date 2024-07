Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Außenbordmotors auf Firmengelände gestohlen

Unbekannte haben in Riepe einen Bootsmotor gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 16.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Gutenbergstraße. Dort montierten sie von einem abgestellten Boot den Außenbordmotor ab und entwendeten diesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Zeugen eines Taschendiebstahls gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Taschendiebstahls, der sich bereits am Sonntag, 07.07.2024, in Aurich am ZOB ereignet hat. Drei männliche Personen sprachen demnach gegen 19.30 Uhr drei Jugendliche an, die dort auf einer Bank bei der Haltestelle saßen. Im weiteren Verlauf entwendete einer der Männer den Rucksack von einem der Jugendlichen und flüchtete fußläufig. Der mutmaßliche Taschendieb wird beschrieben als etwa 1,85 Meter groß und schlank mit einer Kapuze auf dem Kopf und blond-braunen Haaren. Er trug einen grauen Schal, eine schwarze Hose und helle Turnschuhe. Einer seiner Begleiter trug eine Jeans in 7/8-Länge mit ausgefranstem Saum, ein Oberteil mit einer Knopfleiste und eine Bauchtasche. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall oder den beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

