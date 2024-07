Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mutmaßliche Ladendiebe geschnappt

Aurich-Wiesens - Nach Schuppenbrand: Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mutmaßliche Ladendiebe geschnappt

Zwei mutmaßliche Ladendiebe sind am Dienstag in Aurich aufgefallen. Gegen 16.20 Uhr wurden zwei Männer in einem Supermarkt in der Popenser Straße dabei beobachtet, wie sie Waren in einer Tasche verstauten und den Kassenbereich passieren wollten. Als sie darauf angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnten die beiden 28 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen im Nahbereich durch die Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 35-jährige Beschuldigte leistete hierbei Widerstand und griff einen der Polizeibeamten an. Der Beamte wurde leicht verletzt, blieb aber weiterhin dienstfähig. Gegen die 28 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Aurich-Wiesens - Nach Schuppenbrand: Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nach einem Schuppenbrand in Aurich-Wiesens um Zeugenhinweise. Aus noch ungeklärter Ursache fing am Dienstag auf einem Firmengelände im Moorackerweg ein Schuppen Feuer. Der Brand wurde gegen 10.25 Uhr gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte die Feuerwehr die Flammen bereits gelöscht. Weitere Gebäude wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Brandstiftung ist als Brandursache derzeit nicht ausgeschlossen. Personen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell