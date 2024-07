POL-AUR: Upgant-Schott - Unfall auf der B 72

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Auf der Brookmerlander Straße (B 72) zwischen Georgsheil und Upgant-Schott hat sich am Montag ein Unfall ereignet. Gegen 14 Uhr fuhr ein 81 Jahre alter VW-Fahrer aus Hessen in Fahrtrichtung Upgant-Schott und geriet in Höhe Siegelsum aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw mit Auflieger. Der 81 Jahre alte Autofahrer und seine ebenfalls 81-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 63-jährige Lkw-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der VW und der Auflieger des Lkw mussten abgeschleppt werden. Die B 72 war zwischen Marienhafe und Fehnhusen in beide Fahrtrichtungen bis etwa 15.30 Uhr gesperrt.

