Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 14.07.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Sachbeschädigung am Streifenwagen

Wiesmoor - Im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Gelände der Freilichtbühne kam es am Samstagabend, gegen 19:50 Uhr, zu einem Vorfall, bei dem ein Streifenwagen beschädigt wurde. Es stellte sich heraus, dass ein 21-jähriger Mann aus Emden auf dem Gelände in eine Rangelei verwickelt war. Der eingesetzte Sicherheitsdienst führte den Verursacher vom Gelände. Der junge Emder hatte sich jedoch immer noch nicht beruhigt und geriet erneut in Streit mit Passanten. Im weiteren Verlauf schlug der Mann auf einen im Nahbereich abgestellten Streifenwagen ein und beschädigte diesen. Schlussendlich konnte der Aggressor überwältigt werden. Er war mit über 2 Promille nicht unerheblich alkoholisiert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Altkreis Norden

Unbekannte entwenden Kennzeichen

Großheide - In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 17:00 Uhr, entwendeten Unbekannte die amtlichen Kennzeichen eines VW Caddy. Im Tatzeitraum stand der Pkw auf einem Grundstück in der Coldinner Straße in Großheide. Nachdem die Täter die Kennzeichen mit der Auricher Städtekennung abmontierten, gelang ihnen die Flucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931-921-0 entgegen.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Norddeich - Am Samstagnachmittag ereignete sich in Norddeich auf dem Großraumparkplatz am Dörper Weg ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte ein geparktes Wohnmobil und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Da das beschädigte Wohnmobil zwischenzeitlich auch auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Gewerbestraße in Norden abgestellt wurde, ist nicht gänzlich auszuschließen, dass sich der Verkehrsunfall an dieser Örtlichkeit ereignete. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931-921-0 zu melden.

Unfall verursacht und geflüchtet

Norddeich - In einem Tatzeitraum von Montag, den 08.07.24, bis Samstag, den 13.07.24 beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem Kraftfahrzeug einen auf dem Großraumparkplatz an der Badestraße in Norddeich abgestellten Mercedes Viano. Im Anschluss an den Verkehrsunfall flüchtete der Unfallverursacher, ohne den von ihm verursachten Sachschaden zu regulieren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931-921-0 entgegen.

Landkreis Wittmund

Pkw zerkratzt

Esens - Am Freitagabend, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 22:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Esens durch einen bislang unbekannten Täter der Lack eines geparkten Mercedes-Benz zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell