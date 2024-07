Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 12./13.07.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Nach häuslicher Gewalt Widerstand geleistet

Am Freitagvormittag kam es in einer Wohnung im Stadtgebiet zu einer häuslichen Gewalt zwischen einem 29-Jährigen und seiner Lebensgefährtin. Die Polizei verwies den alkoholisierten Mann der Wohnung, der sich dagegen jedoch widersetzte und schließlich in Gewahrsam genommen werden musste. Bei der Mitnahme zur Polizei leistete er körperlichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Der Mann muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.

Aurich - Handtasche entwendet und geflüchtet

Bereits am Mittwoch wurde einer Frau am Georgswall, im Bereich des Rathauses, gegen 16:00 Uhr die Handtasche entwendet. Ein bislang unbekannter Täter nahm die vor Ort abgestellte Handtasche an sich, obwohl sich die Eigentümerin in unmittelbarer Nähe aufhielt und den Täter auch direkt ansprach. Der Täter flüchtete unerkannt. Am Tag darauf wurden mit der in der Handtasche befindlichen Bankkarte der Geschädigten Einkäufe getätigt. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: ca. 160cm groß, schmutzige Kleidung, blonde Haare, kurzer Bart. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606215 zu melden.

Aurich - Betrunkener beleidigt Polizisten

Am Freitagmorgen pöbelte ein stark betrunkener 43-Jähriger aus der Gemeinde Ihlow hinterm Caro Kunden an und bekam von der Polizei zunächst einen Platzverweis. Der Mann zog daraufhin vor das Polizeigebäude und ließ sich dort nieder. Hier fiel er schließlich durch verfassungsfeindliche Äußerungen und Beleidigungen auf, so dass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Da er auch die eigesetzten Polizisten mehrfach uns massiv beleidigte, wurden gegen den Mann entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken mit Pkw unterwegs

Eine Polizeistreife kontrollierte am Samstag, gegen 03:00 Uhr, in der Jan-Berghaus-Straße einen VW Polo. Den Beamten fiel dabei auf, dass der 24-jährige Fahrer aus der Gemeinde Südbrookmerland unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde ein Wert von über 1,1 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Südbrookmerland - Zeugen zu Unfall gesucht

Am Freitag wurde in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Fachgeschäfts Wessels an der Ekelser Straße, ein geparkter VW Tiguan durch einen ausparkenden Pkw angefahren und beschädigt. Der Fahrer des ausparkenden Pkw verließ daraufhin die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden im unteren vierstelligen Bereich zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, etwaige Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941/606215 zu melden.

Aurich - Pkw hat keinen Versicherungsschutz

Am späten Freitagabend kontrollierte eine Polizeistreife in der Jadestraße einen 20-jährigen Fahrer aus Aurich. Die Beamten stellten fest, dass der geführte Pkw nicht versichert war. Sie untersagtem den Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Halbemond - Unbekannte entwenden Weidezaungerät

In der Zeit von Montag, den 08.07.2024, bis Donnerstag, den 11.07.2024, ereignete sich an einer eingezäunten Weide an der Fehnstraße in Halbemond ein Diebstahlsdelikt. Unbekannte entwendeten ein sogenanntes Weidezaungerät, welches zum Schutz einer Rinderherde an der Umzäunung angeschlossen war. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931-921-0 entgegen.

Dornum - Pkw zerkratzt

An der Drosselstraße in Neßmersiel zerkratzte ein bislang unbekannter Täter in einem Tatzeitraum von Mittwoch bis Freitag eine B-Klasse des Fahrzeugherstellers Mercedes-Benz. Mit einem unbekannten Gegenstand versah der Täter mehrere tiefe Kratzer an der rechten und der linken Fahrzeugseite. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931-921-0 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Am Freitagabend ereignete sich in der Hafenstraße auf Norderney ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Kind leicht verletzt wurde. Gegen 18:10 Uhr befuhr der unfallbeteiligte Linienbus die bevorrechtigte Hafenstraße in Richtung des Hafens, als der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz plötzlich die dortige abknickende Vorfahrtsregelung missachtete. Der Fahrer des Linienbusses konnte durch eine eingeleitete Gefahrenbremsung eine Kollision beider Kraftfahrzeuge verhindern. Durch das Bremsmanöver stürzte ein mitfahrendes Kind von einem Sitz des Busses zu Boden und verletzte sich leicht am Kopf. Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw Mercedes-Benz geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Norderney unter 04932 92980 zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Feier endet im Polizeigewahrsam

Nachdem die Feierlichkeiten auf dem Schützenfest am frühen Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr in Esens beendet wurden, kam ein 23-jähriger Mann den Aufforderungen der Polizei, den Platz zu räumen, nicht nach. Nach ausgesprochenem Platzverweis schlug er zunächst einem Polizeivollzugsbeamten gegen den Kopf. Danach sprach er Beleidigungen in Richtung der Einsatzkräfte aus. Da der alkoholisierte junge Mann weiterhin den Maßnahmen nicht Folge leisten wollte, sollte er dem Gewahrsam in Aurich zugeführt werden. Hierbei trat er erneut einem Polizeibeamten gegen das Bein. Seinen Rausch mit über 1,7 Promille konnte der Beschuldigte im Polizeigewahrsam ausschlafen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeibeamten wurden bei ihrem Einsatz leicht verletzt.

Verkehrsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

