Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Auffahrunfall

Aurich - Laterne beschädigt

Ihlow - Pedelec-Fahrer kollidierten

Moordorf - Betrunkener Radfahrer kollidiert mit Auto

Aurich - Feuer in Wohnhaus

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in Moordorf auf der B 72 in Fahrtrichtung Emden. Eine 31-jährige Seat-Fahrerin übersah gegen 13 Uhr auf Höhe der Einmündung zur Ekelser Straße, dass vor ihr eine 43-jährige BMW-Fahrerin verkehrsbedingt anhielt. Die Seat-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren beschädigt, blieben aber fahrbereit.

Aurich - Laterne beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch eine Laterne auf einem Parkplatz in Aurich touchiert. Der Unfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, vor dem Familienzentrum in der Jahnstraße. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Ihlow/Westerende-Kirchloog - Pedelec-Fahrer kollidierten

Zwei Radfahrer hatten am Donnerstag in Westerende-Kirchlog (Gemeinde Ihlow) einen Unfall. Ein 25-jähriger Mann fuhr gegen 16.15 Uhr mit einem Pedelec auf dem Geh- und Radweg der Auricher Straße in Richtung Westerende-Kirchloog und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden 78-jährigen Pedelec-Fahrer. Sie stießen zusammen und stürzten. Beide wurden leicht verletzt.

Südbrookmerland/Moordorf - Betrunkener Radfahrer kollidiert mit Auto

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist am Donnerstag in Moordorf mit einem Auto kollidiert. Gegen 19.50 Uhr fuhr ein 35-jähriger Fahrradfahrer von der Auricher Straße auf den Parkplatz eines Supermarkts. Dort stieß er mit einem stehenden Auto zusammen und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 35-Jährigen einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Brandgeschehen

Aurich - Feuer in Wohnhaus

In einem Wohnhaus im Esenser Postweg in Aurich-Dietrichsfeld hat es am Donnerstag gebrannt. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Bereich einer Waschküche aus. Gegen 17.40 Uhr wurde die Leitstelle alarmiert. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das weitere Wohnhaus verhindern. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Das Wohnhaus ist jedoch aktuell unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge liegt der entstandene Sachschaden bei rund 100.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell