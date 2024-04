Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs; Mutmaßliche Kupferdiebe vorläufig festgenommen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Handtasche aus Fahrradkorb entwendet - Offenbach

(jm) Die Polizei sucht Zeugen nach einem Handtaschendiebstahl am Mittwoch in der Frankfurter Straße im Bereich der 10er-Hausnummern. Gegen 17 Uhr verstaute eine Offenbacherin ihre Handtasche in den Fahrradkorb und ließ das Rad wohl für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt. Als sie wiederkam, war die Handtasche samt Inhalt weg. Hinweise nimmt die Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

2. Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Neu-Isenburg

(fg) Unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei gegen einen 43 Jahre alten Mann aus dem Hochtaunuskreis, nachdem sich am Mittwochabend an der Kreuzung Darmstädter Landstraße / "Isenburger Schneise" ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Demnach war der 43-Jährige kurz nach 22 Uhr mit seiner roten Vespa auf der Darmstädter Landstraße unterwegs und beabsichtigte an der mittels Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung weiter geradeaus zu fahren. Ein 37-Jähriger in seinem Nissan Qashqai befuhr die Darmstäter Landstraße und wollte nach links in die Straße "Isenburger Schneise" einfahren. Nach eigenen Angaben sowie ersten Zeugenhinweisen zeigte die Lichtzeichenanlage für den Nissan-Fahrer Grünlicht an. Der Autofahrer passierte daher die Haltelinie, um nach links abzubiegen. Der Rollerfahrer übersah offenbar die rotzeigende Ampel und kollidierte mit dem abbiegenden Nissan. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der 43-Jährige, der im Rahmen der Unfallaufnahme über Schwindel sowie Schmerzen in beiden Unterarmen sowie im linken Oberschenkel klagte. Offenbar stand der Roller-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Mann aus dem Hochtaunuskreis keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und das Kennzeichen des Rollers zur Fahndung ausgeschrieben war. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Weitere Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

3. Mutmaßliche Kupferdiebe vorläufig festgenommen - Neu-Isenburg

(jm) Polizeibeamte nahmen am frühen Donnerstagmorgen zwei mutmaßliche Kupferdiebe vorläufig fest. Gegen 2.35 Uhr informierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei und gab an, dass sich mehrere Personen auf einem städtischen Gelände in der Odenwaldstraße aufhielten und augenscheinlich Gegenstände in ein Fahrzeug laden würden. Als die Eindringlinge offenbar den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß von dem Grundstück. Kurz darauf nahmen die Ordnungshüter im Zuge der Fahndung zwei Tatverdächtige aus Frankfurt im Alter von 22 und 56 Jahren vorläufig fest. Zuvor sollen die Männer den Zaun des Geländes überklettert, im weiteren Verlauf die Kupferkabel durchtrennt und zum Abtransport in ein abgestelltes Fahrzeug gelegt haben. Die beiden Verdächtigen mussten mit zur Dienststelle. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf sie kommt nun jeweils ein entsprechendes Strafverfahren zu. Das aufgefundene Fahrzeug wurde vorerst sichergestellt. Nach ersten Hinweisen war möglicherweise eine weitere Person vor Ort. Zu dieser liegt bislang keine Personenbeschreibung vor. Die Kriminalpolizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die unter anderem Hinweise auf den weiteren mutmaßlichen Komplizen geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach.

4. Zweiräder aus Garage gestohlen - Rödermark/Ober-Roden

(jm) Unbekannte stahlen in der Nacht zum Mittwoch aus einer Garage in der Hauptstraße im Bereich der 80er-Hausnummern drei Zweiräder. In der Zeit zwischen 18 und 10 Uhr gelangten die Täter über das Einfahrtstor auf das Grundstück und verschafften sich Zugang zur Garage. Daraus entwendeten sie ein Pocket-Bike, einen E-Scooter und ein Pedelec im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro Im Anschluss ließen die Diebe das Garagentor offen und verschwanden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 bei der Polizei in Dietzenbach.

Offenbach 11.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

