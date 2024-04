Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Zusammenstoß mit Kinderwagen; Mutmaßliche Fahrzeugreifen-Diebe vorläufig festgenommen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Zusammenstoß mit Kinderwagen - Hanau

(fg) Mit leichten Verletzungen kam eine Zweijährige nach einem Unfallgeschehen am Dienstagnachmittag in der Rodgaustraße zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat entsprechende Unfallermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 54-Jähriger in einer V-Klasse die Benzstraße und bog nach derzeitigen Erkenntnissen bei "Grünlicht" nach links in die Rodgaustraße ein. Zur selben Zeit stand eine 38-Jährige mit einem Buggy, in dem sich ihre zwei Jahre alte Tochter befand, an der Lichtzeichenanlage in der Rodgaustraße in Höhe eines dortigen Einkaufsmarktes und überquerte bei grünzeigender Fußgängerampel die Fahrbahn in Richtung Benzstraße. Offenbar übersah der 54-Jährige die querende Fußgängerin samt Buggy, sodass es zum leichten Zusammenstoß kam. Dadurch fiel der Buggy mit dem darin befindlichen angeschnallten Kind auf die Seite. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0.

2. Mutmaßliche Fahrzeugreifen-Diebe vorläufig festgenommen - Hanau

(fg) Am frühen Mittwochmorgen nahmen Polizeibeamte zwei mutmaßliche Fahrzeugreifen-Diebe in der Luise-Kiesselbach-Straße vorläufig fest. Kurz vor zwei Uhr meldete sich der Sicherheitsdienst des dortigen Autozentrums bei der Polizei und gab an, dass sich drei Personen unberechtigt auf dem Gelände aufhielten und offensichtlich Fahrzeugreifen entwenden würden. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen an die gemeldete Adresse und umstellten das Gelände. Kurz darauf nahmen die Ordnungshüter die beiden mutmaßlichen Diebe im Alter von 19 und 24 Jahren vorläufig fest. Einem weiteren Komplizen gelang offenbar die Flucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen überkletterten die Männer wohl zuvor den Zaun des Autozentrums. Im weiteren Verlauf legten die Tatverdächtigen mehrere Komplettsätze Fahrzeugreifen zum Abtransport bereit. Als offensichtliches Tatfahrzeug stellten die Polizisten einen in unmittelbarer Nähe zum Autohaus abgestellten VW Crafter fest. Die beiden Männer wurden zur Dienststelle gebracht, wo sie unter anderem DNA-Proben abgeben mussten. Zudem wurden die Tatverdächtigen erkennungsdienstlich behandelt. Auf sie kommt nun jeweils ein entsprechendes Strafverfahren zu. Die Kriminalpolizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den weiteren beteiligten Täter geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Zeugensuche nach Aufbruch von mehreren Fahrzeugen auf Firmengelände - Maintal/Bischofsheim

(jm) Autoknacker waren in der Nacht zum Dienstag auf einem Firmengelände in der Taunusstraße zugange. Zwischen 17.30 und 6.35 Uhr gelangten die Täter über einen Zaun auf das umfriedete Gelände im Bereich der 60er-Hausnummern und schlugen die Scheiben von mindestens sieben Handwerkerautos ein. Im Inneren montierten sie die Durchgangsscheibe zum Laderaum heraus und nahmen daraus unter anderem Akkuschrauber, Flex-Geräte sowie Bohrhammer im Wert von rund 15.000 Euro mit. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Kirchenfenster beschädigt: Zeugen gesucht! - Bad Orb

(fg) Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Fenster der Kirche in der Straße "Burgring" beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr. Bereits am Tag zuvor soll eine unbekannte Person gegen den vor der Kirche befindlichen Schaukasten gehämmert haben. Der entstandene Sachschaden an den Fenstern beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

Offenbach, 10.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

