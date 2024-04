POL-OF: Metalle aus Lagerhalle gestohlen; Zwei mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen; Wer sah den Vorfall auf dem Basketballplatz? Polizei sucht bestimmten Zeugen

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Metalle aus Lagerhalle gestohlen - Heusenstamm

(fg) Auf Metalle hatten es Unbekannte abgesehen, die am späten Dienstagabend in eine Lagerhalle in der Ottostraße (einstellige Hausnummern) eingedrungen sind. Zwischen 23 und 23.45 Uhr schlugen die Eindringlinge zwei Löcher in die Außenwand der Lagerhalle und betraten anschließend das Innere. Im weiteren Verlauf nahmen sie verschiedene Metalle mit und flohen. Der Wert der Beute beträgt rund 1.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Zwei mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen - Rodgau/Hainhausen

(jm) Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend zwei mutmaßliche Diebe im Alter von 33 und 53 Jahren vorläufig fest. Zuvor soll der 53-Jährige gegen 19.50 Uhr mit einer eigens für Diebstahl präparierten Tasche die Drogerie in der Alfred-Delp-Straße betreten und Kosmetikartikel in seine Tasche verstaut haben. Beim Verlassen des Geschäfts lösten die Sicherheitssysteme aus. Eine Mitarbeiterin sprach den Mann an. Daraufhin soll er die Frau weggeschubst haben und geflüchtet sein. Anschließend stieg er in ein bereits auf ihn wartendes Auto. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten den Wagen an und nahmen die beiden Insassen vorläufig fest. Im Fahrzeug fanden sie Diebesgut auf und stellten dieses sicher. Die beiden Festgenommenen mussten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Die Ermittlungen dauern an.

3. Wer sah den Vorfall auf dem Basketballplatz? Polizei sucht bestimmten Zeugen - Mühlheim am Main

(jm) Nach einer Körperverletzung und Bedrohung am Montagabend auf einem Basketballplatz in der Ringstraße, bei dem ein Teenager verletzt wurde, sucht die Polizei einen bestimmten Zeugen. Gegen 19.10 Uhr war der 14 Jahre alte Junge im Bürgerpark auf einem dortigen Basketballplatz, als ihn drei Jugendliche, die er nach eigenen Angaben flüchtig kenne, ansprachen. Unvermittelt soll einer der Jungen ihn körperlich angegangen sein. Ob anschließend auch die beiden anderen Jugendlichen den 14-Jährigen angegriffen haben, ist noch unklar. Währenddessen kam ein etwa 1,80 Meter großer Erwachsener mit schwarzen kurzen Haaren hinzu und sprach das Trio an. Daraufhin entfernte sich die Gruppe in Richtung Rathaus. Der 14-Jährige begab sich später im Beisein seiner Mutter in ärztliche Behandlung. Die Polizei bittet nun diesen bestimmten Mann sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

