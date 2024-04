Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher flüchtet mit Geldkassette; Nach Bedrohung in Sportsbar: Stark alkoholisierter Mann angetroffen und mehr

Landkreis Offenbach (ots)

1. Einbrecher in Rembrücken unterwegs - Polizei bittet um Hinweise - Heusenstamm/Rembrücken

(jm) Einbrecher waren am Freitag und am Samstag in Rembrücken zugange. Am Freitag, gegen 22 Uhr, kamen die beiden dunkel gekleideten Männer auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Friedhofstraße (50er-Hausnummern) und liefen zur Terrasse. Als sie dabei waren ein Fenster einzuschlagen, machten sich die Bewohner bemerkbar. Die Eindringlinge rannten daraufhin davon. Ein Täter soll eine rote Jacke sowie eine Kappe getragen haben. Der Schaden am Fenster wird auf 600 Euro geschätzt.

Unweit entfernt in der Gartenstraße verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 19 und 2 Uhr ebenfalls Zutritt zu einem Grundstück eines Einfamilienhauses, schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten ins Innere. Sie durchwühlten die Schränke sowie Schubladen nach Wertgegenständen. Anschließend nahmen sie unter anderem Schmuck mit und flüchteten danach vermutlich über die Kellertür in unbekannte Richtung.

Zudem meldete sich am Freitagabend ein Anwohner aus dem Lärchenweg bei der Polizei und gab an, dass zwei unbekannte Personen gegen 21 Uhr sein Grundstück unbefugt betreten hätten. Ersten Erkenntnissen zufolge kletterten die Männer über den Zaun und sahen sich auf dem Grundstück um. Anschließend entfernten sie sich. Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft nun einen möglichen Zusammenhang. Die Kripo bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Schule - Obertshausen

(jm) Unbekannte haben am Wochenende erneut Fensterscheiben einer Schule in der Straße "Im Hasenwinkel" beschädigt. Bereits am Osterwochenende hatte sich ein ähnlicher Vorfall ereignet (wir berichteten). Im vorliegenden Fall verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 10 Uhr, Zutritt auf das Gelände. In der Folge warfen sie vermutlich mit einem Stein zwei Fensterscheiben ein. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 800 Euro. Ein Zeuge beobachtete im Tatzeitraum zwei 14 bis 15 Jahre alte Jugendliche mit schlanker Statur, die versuchten auf das Schulgelände zu gelangen. Auf Ansprache liefen die beiden Jungen davon. Sie trugen dunkle Kleidung mit Kapuzen. Ob diese mit den Sachbeschädigungen in Verbindung stehen, wird nun Teil der weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm zu melden.

3. Einbrecher flüchtet mit Geldkassette - Rödermark/Ober-Roden

(jm) Ein Einbrecher erbeutete am Montagabend aus einer Schule in der Straße "In der Plattenhecke" Bargeld. Kurz vor 20 Uhr schlug der Täter eine Scheibe neben dem Haupteingang ein und verschaffte sich dadurch Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Anschließend nahm er eine Geldkassette mit Bargeld an sich und verschwand. Ein Zeuge hatte den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei informiert. Der Eindringling trug einen schwarzen Pullover mit Kapuze und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

4. Nach Bedrohung in Sportsbar: Stark alkoholisierter Mann angetroffen - Mühlheim

(fg) Mehrere Streifenbesatzungen machten sich nach einem Notruf am Montagabend auf den Weg zu einer Sportsbar in der Bahnhofstraße, wo sie beim Eintreffen gegen 22.30 Uhr einen stark alkoholisierten Mann auf der Straße liegend antrafen; dieser hatte zudem eine Waffe in der Hand, bei der es sich nach erster Inaugenscheinnahme um eine Softair-Waffe handelte. Bei der Ansprache durch die Polizeibeamten ließ der Tatverdächtige die Waffe umgehend los. Es kam zu keiner Zeit gegenüber den Streifenbesatzungen sowie den Mitarbeitenden der Bar zu einer Interaktion mit der Softair-Pistole.

Der Mann, ein 53-Jähriger aus Mühlheim, soll sich zuvor in der Bar aufgehalten und die anwesende Mitarbeiterin mit Worten bedroht haben. Ein aufmerksamer Zeuge schritt hierbei ein und beorderte den offensichtlich Betrunkenen aus den Räumlichkeiten. Nach der vorläufigen Festnahme durch die Ordnungshüter wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 3,33 Promille an. Der Mühlheimer kam aufgrund seiner Alkoholisierung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung zu.

Offenbach, 09.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

