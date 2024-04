Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rüttelplatte gestohlen; Einbruch in Firma; Baggerschaufel entwendet: Zeugen gesucht!

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Rüttelplatte gestohlen - Bruchköbel

(jm) Eine Rüttelplatte stahlen Unbekannte am Freitagabend von einer Baustelle in der Nähe des Bahnhofes nördlich der Gleise. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter zwischen 20.20 und 22.50 Uhr auf das Baustellengelände im Bereich "Schmelzweiher". Offenbar nutzten die Diebe einen dunklem Mercedes Kombi, um das schwere Baugerät abzutransportieren. Das Fahrzeug soll mit zwei Männern besetzt gewesen sein. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation in Hanau II zu melden.

2. Einbruch in Firma - Hasselroth/Gondsroth

(jm) Einbrecher stiegen am Wochenende durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Bürogebäude in der Richard-J.-Ruff-Straße (einstellige Hausnummern) ein. Zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 6.55 Uhr, verschafften sich die Unbekannten zunächst Zutritt zum Firmengelände. Im Gebäude brachen die Täter anschließend mehrere Türen und einen Tresor auf. Zudem durchwühlten sie sämtliche Schränke. Noch ist unklar, was die Täter mitgenommen haben. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Baggerschaufel entwendet: Zeugen gesucht! - Biebergemünd

(fg) Am Wochenende waren Unbekannte in Breitenborn/Lützel zugange und entwendeten eine Baggerschaufel, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, montierten die Diebe die Baggerschaufel samt Schnellwechsler ab. Der Bagger war auf einem unbewohnten Feldweg nahe der Lanzinger Straße zwecks Bauarbeiten abgestellt. Aufgrund des Gewichts der Baggerschaufel geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 09.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell