POL-WES: Moers - Unbekannte entwenden Gullydeckel. Zeugenaufruf

Wesel (ots) - Am Sonntag, gegen 16:37 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Xanten mit seinem Pkw die Winnenthaler Straße aus Xanten kommend in Fahrtrichtung Alpen. An der Kreuzung Winnenthaler Straße / Dickstraße / Unterheide übersah er eine vorfahrtberechtigte Frau, die mit ihrem Krad die Straße Unterheide aus Alpen kommend befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum ...

