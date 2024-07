Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Außenspiegel beschädigt

Esens - Fußgängerin schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Außenspiegel beschädigt

Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Mercedes, der an einem Verkehrsunfall in Holtgast beteiligt war. Am Sonntag gegen 16 Uhr fuhr ein 77-jährige VW-Fahrer auf der Norder Landstraße in Richtung Holtgast, als ihm der dunkle Mercedes entgegenkam. Die Fahrzeuge stießen an den Außenspiegeln zusammen. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Fulkum fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04971 926500.

Esens - Fußgängerin schwer verletzt

Eine 72 Jahre alte Fußgängerin ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Esens verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 26-jähriger Citroen-Fahrer gegen 17.10 Uhr auf der Molkereistraße in Richtung Steinstraße und wollte nach links in den Süderwall einbiegen. Hierbei übersah er die Fußgängerin mit Rollator, die dort gerade die Straße querte, und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell