Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Unfallflucht auf Parkplatz

Aurich - Unfallflucht in der Lambertistraße

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Unfallflucht auf Parkplatz

Vor einem Verbrauchermarkt in der Widzel-Tom-Brook-Straße in Upgant-Schott hat sich am Samstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen blauen VW Golf auf dem dortigen Parkplatz. Der VW wurde an der Front beschädigt. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Aurich - Unfallflucht in der Lambertistraße

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Wochenende nach einem Verkehrsunfall in der Lambertistraße in Aurich geflüchtet. Der Unfall ereignete sich zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 17.25 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 22. Der Verursacher touchierte vermutlich im Vorbeifahren einen silbernen Renault Mégane und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

