Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Pewsum - Kupferteile gestohlen

Kupferteile sind am Wochenende in Pewsum gestohlen worden. Im Zeitraum von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, betraten Unbekannte eine Baustelle im Langen Weg und machten sich dort an der Friedhofskapelle zu schaffen. Sie entwendeten mehrere Dachrinnenelemente und ein Fallrohr aus Kupfer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04923 805710.

Aurich - Autolack zerkratzt

Unbekannte haben auf einem Parkplatz in Aurich den Lack eines Autos zerkratzt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Oldersumer Straße. Die linke Fahrzeugseite eines orangefarbenen Ford S-Max wurde mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606251 entgegen.

Norderney - Farbschmiererei

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht zu Montag auf Norderney. Mit roter Farbe beschmierten Unbekannte am Kurplatz die Außenfassade eines Fahrradständers. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher unter 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Scooter-Fahrer gesucht

Zwei unbekannte Personen auf einem E-Scooter sind am Montag nach einem Unfall in Aurich geflüchtet. Gegen 17.20 Uhr fuhren die Unbekannten zu zweit auf einem E-Scooter über den Bürgermeister-Hippen-Platz in Richtung Georgswall. An der Einmündung stießen sie mit einer 61-jährige Fahrradfahrerin zusammen, die dort in Richtung Rathaus fuhr. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Die beiden männlichen Personen auf dem E-Scooter setzten ihre Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht auf Kinoparkplatz

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zu Samstag in Aurich ereignet hat. Auf dem Parkplatz eines Kinos an der Emder Straße touchierte ein Unbekannter mit einem roten Kleintransporter gegen 0.50 Uhr einen Mülleimer und beschädigte diesen erheblich. Der Fahrer fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten Piaggio APE 50 gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere von zwei mutmaßlichen Unfallzeugen, unter 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell