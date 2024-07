Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240710.1 Lütjenburg: Zeugen nach Sachbeschädigung durch Graffiti gesucht

Lütjenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Lütjenburg in der Oberstraße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Grundstücksmauer. Die Tätergruppe flüchtete. Die Polizeistation Lütjenburg sucht Zeuginnen und Zeugen.

Sonntag gegen 23:45 Uhr meldete eine Passantin, dass sie eine fünf- bis sechsköpfige Personengruppen dabei beobachtet habe, wie diese eine Mauer in der Oberstraße Ecke Rosenstraße mit Farbsprühdosen beschmiert hätten. Nach eigenen Angaben habe sie die Gruppe angesprochen und aufgefordert dies zu unterlassen. Die Personengruppe sei daraufhin die Oberstraße hinaufgelaufen und weiter in Richtung eines dortigen Supermarktes geflüchtet. Die Regionalleitstelle entsandte umgehend Polizeikräfte in den Bereich, die flüchtige Personengruppe konnte nicht mehr angetroffen werden.

Das angebrachte Graffiti auf der Grundstücksmauer hat eine Größe von circa 2 x 5 Meter und ist in den Farben blau, weiß und rot gehalten. Auch der Gehweg ist durch das Sprühen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Zeugin konnte die Personen aufgrund der Dunkelheit nicht näher beschreiben. Die Personen sollen alle dunkel gekleidet gewesen sein und Farbschablonen mitgeführt haben.

Die Polizeistation Lütjenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen bzw. Personen, die Hinweise auf die Tätergruppe geben können. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 04381-906350 entgegen.

Stephanie Lage

