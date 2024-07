Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240708.2 Kiel: Jugendlicher setzt gestohlenen Motorroller in Brand

Kiel (ots)

Die Polizei nahm Sonntagmorgen einen Jugendlichen in Pries vorläufig fest, der zuvor einen gestohlenen Motorroller in Brand gesetzt haben soll.

Zeugen riefen gegen 06:30 Uhr die Polizei, als sie eine auffällige Person beobachteten, die einen offenbar ausgeschlachteten Roller durch den Grüffkamp schob. Kurz darauf informierten die Zeugen erneut die Polizei, da sie mittlerweile bemerkten, dass der Motorroller am Verbindungsweg zwischen Grüffkamp und Klaus-Groth-Straße in Flammen stand. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte, dass sich das Feuer weiter ausbreitete.

Anhand der guten Zeugenbeschreibung kontrollierten die Polizisten im Rahmen der Fahndung gegen 07:10 Uhr den 15 Jahre alten Tatverdächtigen in der Straße An der Schanze und nahmen ihn vorläufig fest. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellten sie fest, dass der Roller im November 2023 in Schilksee gestohlen wurde. Dieser wurde im Januar beschädigt in Holtenau aufgefunden. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar, wie der Roller in den Besitz des Tatverdächtigen kam.

Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen Angehörigen übergeben. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung zu. Ob er auch für den Diebstahl tatverdächtig ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell