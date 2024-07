POL-KI: 240707.1 Kiel: Polizeieinsatz nach Blockadeaktion von Klimaaktivisten

Kiel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Düsternbrooker Weg zu einer räuberischen Erpressung. Die fünfköpfige Tätergruppe entfernte sich nach der Tat in Richtung Kiellinie. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand seien die beiden 17-jährigen Geschädigten im Düsternbrooker Weg in Höhe der Hausnummer 150 auf dem Gehweg von fünf Personen angesprochen ...

mehr