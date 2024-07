Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240701.2 Kiel: 35-Jähriger nach Taxiraub in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam am Blücherplatz zum Raub eines Taxis. Der Mann flüchtete mit dem Taxi. Polizeibeamte nahmen ihn nach kurzer Fahrt im Stadtgebiet fest. Der Festgenommene kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand sei der 35-jährige Mann am Samstagmorgen gegen 01:50 Uhr als Fahrgast am Bahnhof in ein Taxi gestiegen. Durch die 56-jährige Fahrerin habe er sich in die Wrangelstraße fahren lassen. Bei Ankunft habe er die Herausgabe der Fahrzeugschlüssel gefordert. Nachdem die Frau den Schlüssel zunächst aus dem Zündschloss gezogen und diesen fest in der Hand gehalten habe, habe der Fahrgast danach gegriffen und diesen gewaltsam an sich genommen. Beide seien dann ausgestiegen. Beim Verlassen des Fahrzeuges sei der Mann der Frau noch kurz hinterhergelaufen, hierbei sei sie gestürzt und habe sich am Knie verletzt. Durch das Entreißen des Schlüssels verletzte sich die Frau an der Hand. Der Mann floh im Anschluss mit dem Taxi. Einsatzkräfte trafen den Mann samt Taxi wenige Minuten später fahrend in der Feldstraße Höhe Hebbelschule an und forderten den Fahrer auf anzuhalten. Der Fahrzeugführer stoppte seine Fahrt und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Mann am Wochenende einem Haftrichter beim Kieler Amtsgericht vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehl. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 35-Jährige wird sich in einem Strafverfahren wegen Raubes verantworten müssen.

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell