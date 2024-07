Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240702.2 Kiel: Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Düsternbrooker Weg zu einer räuberischen Erpressung. Die fünfköpfige Tätergruppe entfernte sich nach der Tat in Richtung Kiellinie. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand seien die beiden 17-jährigen Geschädigten im Düsternbrooker Weg in Höhe der Hausnummer 150 auf dem Gehweg von fünf Personen angesprochen und gefragt worden, ob man Geld wechseln könne. Nachdem einer der 17-Jährigen seine Geldbörse geöffnet habe, habe einer aus der Gruppe heraus in die Geldbörse gegriffen und einen 20 EUR-Schein herausgenommen. Der Geschädigte habe noch versucht das Bargeld festzuhalten und sei daraufhin bedroht und geschlagen worden. Die fünf Personen entfernen sich nach der Tat in Richtung Kiellinie.

Die Jugendlichen beschreiben den Haupttäter als männlich, 17 Jahre alt, circa 175-180 cm groß und mit braunen an den Seiten kurz rasierten Haaren. Zudem trug er ein blaues PSG-Trikot (Paris Saint-Germain), eine Bauchtasche und eine Sonnenbrille, die er verkehrt herum auf den Hinterkopf gesetzt hatte. Zu den anderen Personen konnten die jungen Männer keine Beschreibung abgeben.

Die ermittelnden Beamtinnen und Beamten suchen Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizei telefonisch unter 0431/160 3333 entgegen.

Stephanie Lage

