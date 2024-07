Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240708.1 Kiel: Polizei verfolgt flüchtigen Motorradfahrer

Kiel (ots)

Samstagabend entzog sich ein Motorradfahrer zunächst einer Verkehrskontrolle, die Polizei konnte ihn jedoch stoppen. Der Verkehrsunfalldienst des Polizeibezirksreviers Kiel übernimmt die Ermittlungen.

Gegen 21:30 Uhr beabsichtigten zwei Polizeibeamte des Polizeibezirksreviers einen Motorradfahrer in der Feldstraße zu kontrollieren. Der 18-jährige ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und entfernte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Düvelsbeker Weg und anschließend in die Holtenauer Straße. Nach Schätzungen der Polizisten betrug die Geschwindigkeit des Motorrades circa 80-100 km/h. Auf Höhe der Esmarchstraße konnten die Polizeibeamten das Fahrzeug stoppen und den 18-jährigen Kieler einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten sie seinen Führerschein. Er war wegen ähnlich gelagerter Delikte bereits polizeilich aufgefallen. Nach den polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Polizisten.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Des Weiteren beging er mehrere Ordnungswidrigkeiten. Da er bauliche Veränderungen vorgenommen hat, erlischt zudem die Betriebserlaubnis des Motorrads.

Pauline Vogler

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell