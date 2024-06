Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach Raubdelikt in Bonlanden in Haft - Filderstadt

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des schweren Raubes ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Filderstadt seit Dienstagabend (04.06.2024) gegen einen polizeibekannten 33-Jährigen. Dem Mann wird zur Last gelegt, einem Mitarbeiter eines Lieferdienstes mit einem Messer gedroht zu haben, um gelieferte Lebensmittel für sich behalten zu können. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge bestellte der 33-Jährige am Dienstagabend Essen zu einer Wohnanschrift in Bonlanden. Nachdem der 30-jährige Mitarbeiter des Lieferdienstes mit den Lebensmitteln gegen 19.35 Uhr eingetroffen war, gab es Unstimmigkeiten bezüglich der Bezahlung. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige den 30-Jährigen geschlagen und beleidigt haben. Außerdem soll er ihm mit einem Messer gedroht haben. Ohne vorherige Bezahlung der Lebensmittel soll sich der 33-Jährige mit diesen dann in das Gebäude begeben haben. Dort konnte er von den hinzugerufenen Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Das mutmaßlich verwendete Messer wurde beschlagnahmt. Der den ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzte 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 33-jährige türkische Staatsangehörige am Mittwochmittag (05.06.2024) der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

