POL-RT: Sperrmüllbrand; Reizstoffspray versprüht; Anhaltezeichen der Polizei missachtet; Fahrzeugaufbruch

Lichtenstein (RT): Sperrmüll in Brand geraden

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochvormittag zu einem qualmenden Müllfahrzeug in die Rilkestraße nach Unterhausen ausgerückt. Dort war gegen neun Uhr aus noch unbekannter Ursache der im Müllauto geladene Sperrmüll in Brand geladen. Dieser wurde in der Folge auf die Straße entleert und von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften anrückte, gelöscht. Der abgelöschte Müll wurde in einem Ersatzfahrzeug abtransportiert. Verletzt wurde niemand. Ob durch den Brand Sachschaden am Müllauto entstand, wird noch geprüft. (rd)

Nürtingen (ES): Einkaufsmarkt nach Atemwegsreizungen geräumt

Meldungen über Atemwegsreizungen haben am Mittwochmittag, kurz nach 13 Uhr, zum Ausrücken der Einsatzkräfte in die Europastraße geführt. In einem dortigen Einkaufsmarkt klagten mehrere Personen über entsprechende Beschwerden. Der Markt wurde bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte geräumt und anschließend von der Feuerwehr durchlüftet. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte versprühtes Reizstoffspray die Beschwerden bei insgesamt acht Personen ausgelöst haben. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen. (mr)

Balingen (ZAK) / Rottweil (RW): Anhaltezeichen missachtet und davongefahren (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Balingen ermittelt seit dem frühen Mittwochmorgen gegen einen 66 Jahre alten Autofahrer, der bei einer beabsichtigten Kontrolle die Anhaltezeichen der Beamten missachtet hat und davongefahren ist. Kurz vor fünf Uhr sollte der Opel des Mannes in Endingen gestoppt werden, da er einer Streifenwagenbesatzung durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der 66-Jährige reagierte jedoch nicht auf die Signale des Einsatzfahrzeugs und setzte seine Fahrt über Geislingen und Rosenfeld bis Vöhringen, Epfendorf und Dietingen im Landkreis Rottweil fort. Hierbei überschritt er mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit und missachtete diverse Verkehrszeichen, darunter auch Rot zeigende Ampeln. Zeitweise wurde der Opel von den Streifenwagenbesatzungen aus den Augen verloren, jedoch von einem Polizeihubschrauber begleitet. Zwischen Rottweil und Villingendorf konnte der Wagen schließlich gestoppt werden. Der psychisch auffällige 66-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht. Den Opel behielten die Beamten ein. Verletzt wurde niemand. Auch zu einem Verkehrsunfall war es nicht gekommen. Zeugen oder mögliche Geschädigte, die durch die Fahrt des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

Bisingen (ZAK): Tasche aus Pkw gestohlen

Auf einem Parkplatz an der K7110 hat am Dienstag ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr schlug der Täter die Scheibe der Schiebetür eines dort abgestellten VW California ein und entwendete daraus eine Handtasche samt Inhalt. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Polizeiposten Bisingen ermittelt. (rd)

