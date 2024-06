Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Einbruch; Falschfahrerin auf B27; Diebstahl aus Pkw; Pfefferspray gesprüht

Unfall im Kreuzungsbereich

Ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Kurz vor 21 Uhr fuhr eine 55 Jahre alte Frau mit einem Volvo von der Richard-Wagner-Straße in die Kreuzung mit der Beethovenstraße ein und kollidierte mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigen VW eines gleichaltrigen Mannes. Beim Zusammenstoß erlitt die 16-jährige Beifahrerin im Volvo offenbar leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Beide Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 12.000 Euro belaufen dürfte, waren nach der Kollision nicht mehr fahrtauglich. (mr)

Esslingen (ES): Auffahrunfall mit Leichtverletztem

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in Berkheim erlitten. Ein 20-jähriger Toyota-Lenker war gegen 17.30 Uhr in der Goethestraße unterwegs und bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender, 50 Jahre alter Ford-Fahrer zum Abbiegen abbremste. Der Heranwachsende krachte daraufhin mit seinem Wagen ins Heck des Focus. Der 50-Jährige verletzte sich hierbei und musste mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 6.000 Euro. (ms)

Nürtingen (ES): Gartenhütte abgebrannt

Ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist beim Brand einer Gartenhütte am Dienstagnachmittag im Nürtinger Tiefenbachtal entstanden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Sicherungskasten brach kurz nach 16 Uhr das Feuer in der Hütte auf einem Grundstück in der Nähe eines Ausfluglokals aus. Im Anschluss brannte die Gartenhütte vollständig ab. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen am Brandort. (ms)

Nürtingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K1243 entstanden ist. Eine 72-Jährige befuhr gegen 17.15 Uhr mit ihrem Renault Megane die Kreisstraße von Nürtingen in Richtung Owen. Zu spät bemerkte sie, dass ein vorausfahrender 32-Jähriger mit seinem Ford Kuga verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Weil sie zudem ihren Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte sie mit ihrem Renault ins Heck des Ford. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Neuhausen (ES): Brand einer Gartenhütte

Zum Brand einer Gartenhütte mussten am Dientagmittag die Rettungskräfte in Neuhausen ausrücken. Kurz vor 13.30 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Panoramastraße und verständigten die Feuerwehr. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten mehrere Lithium-Akkus einer Photovoltaikanlage aufgrund eines Kurzschlusses in der Hütte auf einem Gartengrundstück in Verlängerung der Straße in Brand. Im Anschluss griffen die Flammen auf das Häuschen über. Neben der Feuerwehr rückten auch Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs mit einem Radlader an den Brandort aus. Mit dem Fahrzeug wurde das Dach der Gartenhütte entfernt, so dass die Feuerwehrleute den Brand besser bekämpfen konnten. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Köngen (ES): In Schule eingebrochen

In eine Schule im Köngener Burgweg ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. In der Zeit von 18 Uhr bis 5.45 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein eine Scheibe zum Lehrerzimmer ein und gelangte so ins Innere. Im Lehrerzimmer öffnete der Einbrecher im Anschluss gewaltsam die Schränke und durchwühlte sie. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Mit Pkw überschlagen

Glücklicherweise ohne größere Blessuren haben die drei Insassen eines VW in der Nacht zum Mittwoch einen Überschlag mit dem Wagen überstanden. Der 18 Jahre alte Touran-Lenker befuhr kurz vor ein Uhr die Ochsenwanger Steige von Ochsenwang herkommend in Richtung Nabern. An der Einmündung K1250/K1252 verlor der 18-Jährige die Kontrolle über seinen Pkw, worauf der VW geradeaus durch den Einmündungsbereich fuhr und sich im Grünstreifen überschlug. Auf einem angrenzenden Radweg kam der Wagen auf dem Dach zum Liegen. Alle drei Insassen konnten sich selbstständig befreien und blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rd)

Filderstadt (ES): Falschfahrerin auf B27 (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit dem späten Dienstagabend gegen eine 86 Jahre alte Autofahrerin. Kurz vor Mitternacht hatten mehrere Zeugen über Notruf einen Toyota Auris auf der B27 gemeldet, der auf der Fahrbahn nach Tübingen in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der erste Anruf ging aus dem Bereich Aichtal ein. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten dem Toyota dabei offenbar ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurz vor der Anschlussstelle Filderstadt-Ost konnte eine Streifenwagenbesatzung die Seniorin, die mit ihrem Auto an noch unbekannter Stelle in falscher Richtung auf die Bundesstraße aufgefahren war, stoppen. Aufgrund möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen wurde die 86-Jährige vorsorglich von einem Notarzt untersucht und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zu einem Verkehrsunfall war es nicht gekommen. Zeugen oder Personen, die durch die Fahrt gefährdet wurden und der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (rd)

Aichtal (ES): Straßenlaterne in Brand geraten

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend zum Brand einer Straßenlaterne nach Aich ausgerückt. Ein Anwohner der Straße Gemeindeberg hatte gegen 22 Uhr den Brand der Laterne gemeldet. Dieser war bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Fahrzeugen anrückte, bereits erloschen. Offenbar hatte ein technischer Defekt zum Ausbruch des Feuers geführt. Die Straßenlaterne wurde daraufhin vom Stromnetz genommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Ostfildern (ES): E-Scooter-Fahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 68 Jahre alter E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Plochinger Straße erlitten. Der Mann wollte gegen 10.30 Uhr mit dem Scooter von der Straße auf den Gehweg wechseln. Dabei stürzte er an der Bordsteinerhöhung. Der Rettungsdienst brachte den Mann anschießend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An seinem Scooter entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. (rd)

Frickenhausen (ES): Gegenstände aus Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Dieb hat am frühen Dienstagmorgen im Wohngebiet östlich der Hauptstraße sein Unwesen getrieben. Nach derzeitigem Kenntnisstand öffnete der Unbekannte zwischen Mitternacht und zwei Uhr an mindestens sechs, teilweise unverschlossen auf Stellplätzen oder am Fahrbahnrad geparkten Fahrzeugen in der Hohenstaufenstraße, der Kolpingstraße, dem Hardtweg, der Dr.-Gminder-Straße und der Rosenstraße die Türen. Im Inneren der Fahrzeuge suchte er nach Stehlenswertem und entwendete unter anderem Geldbeutel, Kleidung und eine Musikbox. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die am frühen Dienstagmorgen verdächtige Personen im Wohngebiet bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07025/91169-0 beim Polizeiposten Neuffen zu melden. (rd)

Tübingen (TÜ): Radfahrer gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer beim Sturz von seinem Rad am Dienstgnachmittag erlitten. Der 67-Jährige befuhr kurz vor 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad den Schlossbergtunnel in Richtung Reutlingen. Hierbei geriet er an den Bordstein und stürzte zu Boden. Der Mann hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Mit Pfefferspray besprüht (Zeugenaufruf)

Ein 32-Jähriger ist am Dienstagabend in der Karlstraße von mehreren Personen angegriffen worden. Der Mann hielt sich gegen 22.20 Uhr im Bereich einer Unterführung auf, als er von der unbekannten Gruppe geschlagen, getreten und zu Boden gerissen wurde. Außerdem wurde dem 32-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Anschließend flüchteten die Angreifer. Von diesen ist bislang nur bekannt, dass es sich um drei Männer und eine Frau, die einen kleinen Hund mitführte, handeln soll. Die erlittenen Verletzungen des 32-Jährigen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07071/972-8660 erbeten. (mr)

Rottenburg (TÜ): Alleinbeteiligt zu Fall gekommen

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend alleinbeteiligt gestürzt und verletzt worden. Der 33-Jährige kam mit seiner Ducati gegen 20.40 Uhr im Bereich der B 28 Anschlussstelle Rottenburg-Ost von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Grünstreifen. Mit nach ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an seiner Maschine beträgt schätzungsweise 1.500 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Von Fahrrad gestürzt

Mit einem Rettungswagen musste eine gestürzte Radfahrerin am Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Die 75-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem Pedelec in der Lauterbachstraße in Lautlingen unterwegs. Hierbei fuhr sie in eine etwa zehn Zentimeter tiefe Fräsrille einer dortigen Baustelle und stürzte zu Boden. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Bisingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung der Abfahrt von der B27 in die L360 ereignet hat. Eine 27-Jährige befuhr gegen 17.10 Uhr mit ihrem Kia Xceed die Abfahrt der B27 aus Richtung Balingen kommend und wollte an der Einmündung nach links in die L360 in Richtung Gosselfingen einbiegen. Verkehrsbedingt musste sie an der Haltelinie einige Zeit warten. Als eine Autofahrerin ihre Geschwindigkeit verringerte, um der Kia-Fahrerin ein einbiegen zu ermöglichen, fuhr diese an, übersah hierbei aber einen 21-Jährigen, der mit seinem Honda Civic von der vorfahrtsberechtigten Landesstraße nach links auf die B27 auffahren wollte. Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt. Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten abtransportiert werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Balingen-Weilstetten (ZAK): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Pkw sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag in die Spechtstraße ausgerückt. Dort war es gegen 15.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zum Brand eines bereits älteren VW Golf gekommen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, konnte den Brand löschen, allerdings ließ sich nicht verhindern, dass der Wagen, in dem sich mehrere Ersatzkanister mit Diesel befunden hatten, vollständig ausbrannte. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug und an der durch die Hitzeeinwirkung beschädigten Fahrbahnoberfläche wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (cw)

