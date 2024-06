Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Ebinger Mehrfamilienhaus (Albstadt)

Reutlingen (ots)

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagvormittag in die Maurerstraße ausgerückt. Gegen 9.15 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Rauch aus dem Dach des dortigen Wohngebäudes gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte, löschte den in Vollbrand stehenden Dachstuhl. Der Brand war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aus noch unbekannter Ursache im Dachgeschoss ausgebrochen und zwischenzeitlich auch auf ein direkt angrenzendes Nachbargebäude übergegangen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort gekommen. Beide Gebäude mussten im Zuge des Einsatzes evakuiert werden und sind teilweise nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache aufgenommen. (rd)

