Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Schreckschüsse abgegeben; Einbruch

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Unachtsam auf Straße eingefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat der Insasse eines Dacia bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Plochinger Straße erlitten. Eine 64-Jährige wollte gegen 19.15 Uhr mit ihrem VW von einem Grundstück im Bereich des Lammgartens auf die Plochinger Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Stadtmitte fahrenden Dacia eines 20-Jährigen. Dabei wurde der 15 Jahre alte Beifahrer im Dacia verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. (rd)

Esslingen (ES): Mit Luftdruckwaffe hantiert und Schreckschüsse abgegeben

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Montagabend in der Eisenbahnstraße gekommen. Gegen 22 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem Zeugen einen Mann auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses beobachtet hatten, der dort offenbar mit einem Gewehr hantierte. Zudem sollen mehrere Schüsse zu hören gewesen sein. Nach richterlicher Anordnung wurde in der Folge die Wohnung des Verdächtigen durch hinzugerufene Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz betreten und der 21 Jahre alte tatverdächtige Bewohner widerstandslos festgenommen. In der Wohnung konnte ein Luftdruckgewehr, eine Schreckschusswaffe sowie entsprechende Munition und verschossene Patronenhülsen aufgefunden und sichergestellt werden. Verletzt wurde niemand. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen musste der alkoholisierte junge Mann die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Dienststelle verbringen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): In Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Wohn- und Geschäftshaus in der Eisenbahnstraße ist ein Unbekannter zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, sechs Uhr, eingebrochen. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Kriminelle über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Haus. An weiteren Türen im Inneren dürfte er dann aber gescheitert und ohne Beute wieder geflüchtet sein. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein Zusammenhang mit den Einbrüchen in den letzten Tagen im Stadtteil Bernhausen besteht. (Wir haben berichtet) Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0711/7091-3 an das Polizeirevier Filderstadt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell