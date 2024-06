Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Einbrüche; Brände; Überfall auf Tankstelle

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Mit Motorrad zu Fall gekommen

Ein Motorradfahrer ist am Montagmorgen mit seiner Maschine in der Maienwaldstraße gestürzt. Der 19-Jährige wollte auf seiner Suzuki gegen 5.40 Uhr von der Maienwaldstraße in die Ziegeleistraße abbiegen und geriet hierbei ins Schleudern. Im weiteren Verlauf rutschte er gegen einen in der Ziegeleistraße wartenden Opel, der von einem 51-Jährigen gelenkt wurde. Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen wurde der Heranwachsende vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf schätzungsweise 2.000 Euro. (mr)

Wernau (ES): Mit Pfefferspray besprüht

Vor einem Club in der Esslinger Straße ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wurden dort gegen 5.15 Uhr ein 24-Jähriger und eine 18-Jährige durch eine noch unbekannte Personengruppe angepöbelt. Im Verlauf des daraus resultierenden Streits wurde dem 24-Jährigen aus der Gruppe heraus offenbar Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst lehnte er ab. Die Heranwachsende wurde nicht verletzt. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Nürtingen (ES): Mit geparktem Auto kollidiert

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein 24-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Reuderner Straße erlitten. Der Mann war dort um kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Mini Cooper in Richtung Kirchheim unterwegs, als er auf Höhe einer Gaststätte wohl aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor. In der Folge kollidierte der Mini frontal mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten Ford. Der 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 17.500 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Ostfildern-Kemnat (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in der Rosenstraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Freitag, 19.30 Uhr, bis Samstag, sieben Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum gelangte der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise in die Wohnung. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem dürfte er dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge auf Schmuck und Bargeld gestoßen sein. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Nürtingen-Oberensingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Ohmstraße ist ein Unbekannter zwischen Samstag und Sonntag eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Kriminelle zwischen elf Uhr und 9.25 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Firmeninnere. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (cw)

Nürtingen (ES): Kellerbrand

Zu einem Kellerbrand sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag in die Neckarstraße ausgerückt. Gegen 12.45 Uhr war die gemeinsame Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst von einem Anwohner verständigt worden, der einen auffälligen Geruch aus dem Keller bemerkt hatte. Die Feuerwehr rücke daraufhin mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an. Wie sich vor Ort herausstellte, war es infolge einer Überschwemmung offenbar zu einem Kurzschluss am Stromverteilerkasten im Keller des Hauses gekommen. Der Rauch zog daraufhin ins Treppenhaus. Dieses wurde von der Feuerwehr belüftet. Zudem pumpten die Feuerwehrleute den überschwemmten Keller aus. Hierzu musste der Strom im Gebäude abgestellt werden. Die unverletzt gebliebenen Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. (rd)

Rottenburg (TÜ): Fußgängerin verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 66 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag bei Rottenburg erlitten. Ein 69-Jähriger befuhr gegen 13.40 Uhr mit seinem Toyota einen parallel zur L385 verlaufenden Geh- und Radweg. Beim Vorbeifahren touchierte der Toyota mit dem Außenspiegel die Fußgängerin. Diese wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rd)

Jettenburg/Kusterdingen (TÜ): Zu schnell unterwegs

Zu schnell unterwegs war ein 54-Jähriger, der am Sonntagabend auf der B28 zwischen Tübingen und Reutlingen mit seinem Ford Focus in die Leitplanken gekracht ist. Der Mann war gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht der Witterung angepasst hatte und zudem bei dem extremen Regenwetter mit abgefahrenen Reifen fuhr, kam er auf Höhe der Ausfahrt Jettenburg mit seinem Ford ins Schleudern und knallte in die Leitplanken. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer blieben zum Glück unverletzt. Der Ford war allerdings nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Nur wenig später ereignete sich ein gleicher Unfall in der Gegenrichtung. Ein 58-Jähriger war gegen 22.40 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Auch er hatte bei andauerndem Starkregen und teils überfluteter Fahrbahn seine Geschwindigkeit nicht angepasst und fuhr zu schnell. In der leichten Rechtskurve vor der Ausfahrt Jettenburg kam er mit seinem Mercedes in Schleudern und prallte zunächst in die Leitplanken. Dort wurde der Wagen zunächst abgewiesen, bevor er etwa 70 Meter weiter mit dem Heck erneut in die Leitplanken krachte. Verletzt wurde auch hier zum Glück niemand. Sein bereits älterer Mercedes, an dem Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die jeweils entstandenen Sachschäden an den Leitplanken sind noch nicht bekannt. (cw)

Geislingen (ZAK): Zeugen zu Überfall auf Tankstelle gesucht

Das Kriminalkommissariat Balingen sucht Zeugen zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Vorstadtstraße in Geislingen am Sonntagabend. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge klopften zwei noch unbekannte männliche Täter kurz vor 22 Uhr am Hintereingang der Tankstelle. Nachdem der 21-jährige Angestellte, der sich zu diesem Zeitpunkt allein im Gebäude aufhielt, die Tür geöffnet hatte, wurde er von einem der Täter geschlagen und getreten sowie in einem Raum eingeschlossen. In der Folge raubte das Duo einen vierstelligen Bargeldbetrag, mit dem es über die Hintertür zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete. Der durch die Tat leicht verletzte 21-Jährige konnte durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen und wurde von Zeugen befreit. Die polizeiliche Fahndung nach den beiden Tätern verlief bislang erfolglos. Die Männer sind circa 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Sie waren jeweils mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer Arbeitshose mit mehreren Taschen und reflektierenden Seitenstreifen sowie Arbeitshandschuhen bekleidet. Einer der beiden hatte sich mit einer Sturmhaube maskiert. Sein Komplize trug außerdem ein rot-schwarz-kariertes Hemd sowie weiß-schwarz-gestreifte Schuhe. Er führte einen schwarz-grauen Rucksack mit roten Bändeln mit sich. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (mr)

Albstadt (ZAK): Auf Schulhof gezündelt (Zeugenaufruf)

Auf dem Schulhof der Schule in der Römerstraße haben drei Kinder oder Jugendliche am Sonntagabend gezündelt. Gegen 19.10 Uhr war das Trio beobachtet worden, wie es die Kunststoffummantelung einer Trägersäule des Vordachs des Schulgebäudes versuchte in Brand zu stecken. Als der Zeuge die Jugendlichen anrief, flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Feuerwehr konnte den Brand zum Glück rasch löschen und so ein Übergreifen auf das Schulgebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen zu den drei Unbekannten aufgenommen, zu denen lediglich bekannt ist, dass alle dunkel gekleidet waren und einer eine Base-Cap getragen haben soll. Hinweise bitte an das Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432/955-0. (cw)

