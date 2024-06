Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Randalierer, Reifen zerstochen

Reutlingen (ots)

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am frühen Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr ist ein 24-Jähriger in der Reutlinger Albstraße aufgefallen, was einen Polizeieinsatz erforderlich machte. Zunächst warf der Mann einer bislang unbekannten Frau eine Getränkeflasche hinterher und entkleidete sich teilweise. Im weiteren Verlauf lief er absichtlich auf die Fahrbahn, weshalb zwei Fahrzeuglenker nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnten. Beiden Fahrzeugen schlug der 24-Jährige mit einer Getränkedose auf die Motorhaube. Ob diesbezüglich ein Sachschaden entstand, bedarf weiterer Ermittlungen, welche das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen hat. Nachdem die Polizei den Mann in Gewahrsam genommen hatte, musste er aufgrund seines Gesundheitszustandes anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Kirchheim unter Teck (ES): Fahrzeugreifen zerstochen

Im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Kirchheim/ Teck zu Sachbeschädigungen an mehreren abgestellten Taxis gekommen. Ein unbekannter Täter beschädigte vermutlich mittels eines Werkzeugs die Reifen an insgesamt sieben Taxis, welche auf einem Parkplatz eines Sportgeländes an der Straße an den Schafhofäckern abgestellt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1800 Euro Das Polizeirevier Kirchheim/Teck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wendlingen (ES): Vorfahrt missachtet und kollidiert

Zum Glück nur Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 18.00 Uhr im Bereich der Kreuzung Schillerstraße / Küferstraße in Wendlingen entstanden. Der 30-jährige Fahrzeuglenker befuhr mit seinem Pkw Mini, die Schillerstraße in Richtung Küferstraße und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden, 44-jährigen Fahrzeuglenker mit seinem Pkw Hyundai. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Alle Fahrzeuginsassen der beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. Der Pkw Hyundai war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen versorgt werden.

Filderstadt (ES): Wer hatte Grün? Unfall im Kreuzungsbereich (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag stießen gegen 15.00 Uhr in Bernhausen im Kreuzungsbereich Tübinger Straße (L1209) / Talstraße ein Opel-Meriva und ein VW-Touran zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Nachdem beide Beteiligten angaben, dass ihre Ampel Grünlicht zeigte, versucht nun die Polizei den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/70913 um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Ofterdingen (TÜ) Auffahrunfall auf der B27

Ein Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen, drei leicht verletzten Person, einem nicht mehr fahrbereiten Pkw und einem Gesamtsachschaden in Höhe von 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich auf der B 27 ereignet hat. Am Freitagnachmittag, um 15.40 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Pkw Toyota Aygo die B 27 in Richtung Balingen. Auf Höhe Ofterdingen wollte sie von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Beim Einordnen auf den rechten Fahrstreifen fuhr sie aufgrund Unachtsamkeit nahezu ungebremst auf die vor ihr fahrenden 32-jährige Pkw-Lenkerin auf, welche mit einem Mercedes Benz A-Klasse unterwegs war. Die 26-Jährige, die 32-Jährige, sowie zwei Mitinsassen in dem Mercedes Benz zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht. Während der Unfallaufnahme war jeweils nur ein Fahrstreifen in jede Richtung befahrbar. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

