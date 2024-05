Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfallbeteiligter nachträglich verstorben

Reutlingen (ots)

Tübingen-Unterjesingen (TÜ): Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.05.2024, 11.51 Uhr: (Nach Sturz von Kraftrad schwer verletzt)

Der 37-jährige Krad-Lenker, welcher am Mittwoch, den 29.05.2024, gegen 17.30 Uhr in der Jesinger Hauptstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist am Donnerstag, den 30.05.2024, an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstorben.

