Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Rauchentwicklung

Reutlingen (ots)

Denkendorf (ES): Radfahrer gestürzt

Am Mittwochabend hat sich der 68-jährige Fahrer eines Pedelecs bei einem Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 18.15 Uhr befuhr er die abschüssige Straße Klosterstuckacker, als ihm im Verlauf einer Linkskurve eine 29-Jährige mit ihrem Smart ordnungsgemäß entgegenkam. Da der Radfahrer aufgrund seiner gefahrenen Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wich er, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen aus, woraufhin er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er wurde vom verständigten Rettungsdienst vor Ort behandelt. An seinem Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Esslingen (ES): Alkoholisiert vom Fahrrad gestürzt

Am Mittwoch ist es gegen 23.15 Uhr in der Vogelsangstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 74-Jähriger verlor beim Rechtsabbiegen die Kontrolle über sein Fahrrad und kam in der Folge zu Fall. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Verdachtsmomente für eine alkoholische Beeinflussung ergaben, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Ob ein Sachschaden entstanden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Nürtingen (ES): Einbruch in Vereinsheim

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 07.50 Uhr in ein an der B 313 zwischen Großbettlingen und Nürtingen gelegenes Vereinsheim durch das Aufhebeln der Eingangstüre eingebrochen. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Behältnisse gewaltsam geöffnet. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde aus einer Getränkekasse ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort.

Esslingen (ES): Wohnungseinbruch

Zu einem Wohnungseinbruch ist es in der Zeit von 22.05.2024, 01.00 Uhr, und 29.05.2024, 17.00 Uhr, in der Kennenburger Straße gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten eine Münzsammlung und weitere Wertgegenstände. Das Polizeirevier Esslingen hat zusammen mit Experten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg-Seebronn (TÜ): Rauch in Schuppen

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Wasserpumpe ist es am Mittwoch gegen 16.50 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Schuppen in der Hagäckerstraße gekommen. Durch die Feuerwehr Rottenburg, welche mit sechs Fahrzeugen vor Ort war, konnte die Rauchentwicklung schnell gestoppt und Entwarnung gegeben werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Tübingen-Unterjesingen (TÜ): Nach Sturz von Kraftrad schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist der Fahrer eines Krads der Marke Stark am Mittwochnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht worden. Der 37-jährige Fahrzeuglenker befuhr gegen 17.30 Uhr die Jesinger Hauptstraße und bog im weiteren Verlauf in eine Hofeinfahrt eines Privatgrundstücks ein. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad, prallte gegen einen erhöhten Bordstein und wurde in der Folge von seinem Fahrzeug abgeworfen. Der 37-Jährige, welcher einen Schutzhelm trug, rutschte mit seinem Kopf gegen den Stahlpfosten eines Carports. Das Kraftrad fuhr führerlos weiter und prallte gegen einen geparkten Peugeot 207, woraufhin es durch die Luft schleuderte und letztlich noch mit einem geparkten VW Multivan kollidierte. An dem nicht mehr fahrbereiten Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro, es musste durch einen Hilfeleister abgeschleppt werden. An dem Peugeot und dem VW entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 und 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell