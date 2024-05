Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Einbrüchen in Großenkneten gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach zwei Einbrüchen am vergangenen Wochenende in Großenkneten sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 10. Mai 2024, 18:30 Uhr, bis Montag, 13. Mai 2024, 08:00 Uhr, hebelten Unbekannte eine Tür eines Kindergartens in der Straße "Am Esch" auf. Die Suche nach Wertgegenständen blieb hier erfolglos.

In der Zeit von Samstag, 11. Mai 2024, bis Montag, 13. Mai 2024, wurde zudem eine Tür eines Gebäudes in der Wildeshauser Straße in Ahlhorn aufgebrochen. Im Gebäude im Ortskern verschafften sich die Kirminellen Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Arztpraxis und einer Rechtsanwaltskanzlei und entwendeten Bargeld.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell