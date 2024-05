Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, In Eisdiele eingebrochen, Verkehrskontrollen, Lkw-Brand

Reutlingen (ots)

Jugendlicher bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Zweiradlenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen erlitten. Eine 22-Jährige war kurz nach 6.30 Uhr mit einem VW Golf auf der Ringelbachstraße unterwegs und wollte nach links in die Heinestraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Leichtkraftrad der Marke Aprilia eines 17-Jährigen. Der Pkw touchierte den Jugendlichen, worauf dieser auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Bad Urach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 6.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Hanner Steige entstanden ist. Ein 21-jähriger Fahranfänger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der K6808 von Bleichstetten kommend auf der Steige abwärts in Richtung Bad Urach unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam er zu weit nach rechts, von der Fahrbahn ab und touchierte in der Folge mit einem Rad den Hang. Dabei kippte der Sprinter um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der junge Fahrer wurde dabei nicht verletzt und konnte über die Beifahrerseite aus dem Transporter klettern. Der Mercedes wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Steige bis kurz nach zwölf Uhr komplett gesperrt werden. (cw)

Bad Urach (RT): Fahrzeugbrand auf B28

Zum Brand eines Sattelzugs sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagvormittag auf die B28 bei Hengen ausgerückt. Ein 32-Jähriger befuhr gegen 9.45 Uhr mit seinem mit Fahrzeugteilen beladenen Gespann die Bundesstraße von Böhringen kommend in Richtung Bad Urach. Zwischen den beiden Abfahrten in Richtung Hengen bemerkte er einen Knall und stellte fest, dass die Zugmaschine Feuer gefangen hatte. Der 32-Jähige hielt seinen Sattelzug daraufhin an und versuchte noch, das Zugfahrzeug zu löschen, konnte einen Vollbrand und ein Übergreifen der Flammen auf den Auflieger samt Teilen der Ladung aber nicht mehr verhindern. Die alarmierte Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte, brachte die Flammen unter Kontrolle und löschte sie. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Die Teile der Ladung, die unbeschädigt geblieben waren, wurden umgeladen und der Sattelzug in der Folge von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die B28 musste im Zuge des Einsatzes voll gesperrt werden. Neben der Straßenmeisterei, die sich um die Einrichtung einer Umleitung und die Reinigung der verschmutzten Fahrbahn kümmerte, war aufgrund der ausgelaufenen Betriebsmittel auch ein Mitarbeiter des Umweltamts vor Ort gekommen. Die B 28 ist Stand 17.15 Uhr immer noch voll gesperrt. (rd)

Kirchheim / Wernau (ES): Verkehrskontrollen

Rund zwei Dutzend Verstöße mussten Beamte des Polizeireviers Kirchheim im Rahmen zweier Kontrollstellen am Montag in der Kirchheimer Straße in Wernau und der Schöllkopfstraße in Kirchheim ahnden. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 22.30 Uhr hielten die Beamten sechs Verkehrsteilnehmer an, die während der Fahrt ihr Handy betätigten. Acht Fahrzeuglenker hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Zwei Kinder waren nicht ordnungsgemäß gesichert. Einem 62 Jahre alten Autofahrer, der in Wernau kontrolliert wurde, und einem 35-jährigen Radfahrer, der in Kirchheim gestoppt wurde, musste die Weiterfahrt untersagt werden. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Während ein entsprechender Test bei dem VW-Lenker einen Wert von 0,6 Promille lieferte, ergab der Alkoholtest bei dem Radler ein vorläufiges Ergebnis von über 1,2 Promille. Zudem stellten die Beamten bei ihm Auffälligkeiten im Hinblick auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Der Radler musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Weitere Verstöße anderer Verkehrsteilnehmer, darunter drei Mal das Überfahren einer bereits Rot zeigenden Ampel, werden ebenfalls bei der zuständigen Bußgeldstelle zur Anzeige gebracht. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (rd)

Filderstadt-Bernhausen (ES): In Eisdiele eingebrochen

In eine Eisdiele in der Volmarstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 11.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt ins Innere. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Bargeld mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf geschätzte 200 Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

