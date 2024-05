Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Katalysator entwendet; Sattelzugauflieger gestohlen, Verkehrskontrollen

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Nach Auffahrunfall Führerschein weg

Ihren Führerschein musste eine Pkw-Lenkerin nach einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der B 297 abgeben. Die 27-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit einem BMW Mini auf der Bundesstraße bei Pliezhausen in Richtung Tübingen unterwegs und wollte nach links abbiegen. Hierzu bremste sie ihr Fahrzeug ab. Dies bemerkte ein nachfolgender, 21 Jahre alter Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf den Kleinwagen auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin des Mini mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test bestätigte den Verdacht und verlief positiv. Nach einer Blutentnahme musste die Fahrerin ihre Fahrerlaubnis aushändigen. (ms)

Esslingen (ES): Katalysator entwendet

Auf einen Katalysator hatte es ein Dieb im Laufe des vergangenen Wochenendes im Stadtteil Zollberg abgesehen. In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 11.30 Uhr, entfernte ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einem Rohrschneider den Katalysator eines Mazda, der in der Roßbergstraße abgestellt war. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf zirka 500 Euro. Der Polizeiposten Berkheim-Zollberg hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Plochingen (ES) und Dornstadt (UL): Sattelauflieger entwendet (Zeugenaufruf)

Ein Sattelauflieger ist im Laufe des Wochenendes am Plochinger Hafen entwendet und in Dornstadt im Alb-Donau-Kreis leer aufgefunden worden. Der Auflieger wurde am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, in der Straße Am Rheinkai in Plochingen, beladen mit mehr als 25 Paletten mit Forst- und Gartengeräten, abgestellt. Als der Auflieger am Montagmorgen abgeholt werden sollte, wurde der Diebstahl bemerkt. Das gestohlene Fahrzeug konnte noch am selben Morgen am alten LKW-Rastplatz an der B 10 bei Dornstadt aufgefunden werden. Ersten Ermittlungen nach dürfte der Auflieger dort in der Nacht zum Samstag abgestellt und in der folgenden Zeit ausgeladen worden sein. Da die Täter hierzu ebenfalls einen Sattelzug oder mehrere Fahrzeuge verwendet haben, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Die Ermittlungen hat mittlerweile die Kriminalpolizeidirektion Esslingen übernommen. Hinweise werden entweder unter Telefon 0711/3990-0 an die Kriminalpolizei in Esslingen oder unter Telefon 0731/188-0 an die Polizei in Ulm erbeten. (ms)

Tübingen (TÜ): Viele Verkehrsverstöße

Am Montag und am Dienstag mussten Beamte des Polizeireviers Tübingen mehrere dutzend Verkehrsverstöße auf der B 27 zur Anzeige bringen. Am Montagvormittag begannen kurz nach zehn Uhr Polizisten auf der Bundesstraße auf Höhe des Parkplatzes in der Nähe eines kulturellen Zentrums mit ihrer Kontrolle. In lediglich 70 Minuten stellten sie anschließend 19 gravierende Geschwindigkeitsverstöße in Richtung Stuttgart fest. Bei erlaubten 70 km/h waren drei Verkehrsteilnehmer mit 89 beziehungsweise 90 Stundenkilometern unterwegs. 16 weitere wurden mit mehr als 20 km/h gemessen. Der Spitzenreiter war mit 112 km/h unterwegs. Es wurden gezielt die Raser ins Visier genommen. Ein Verkehrsteilnehmer überholte verbotswidrig in dem Bereich über die gesamte Sperrfläche einen Lastwagen. Elf Fahrzeugführer beschäftigten sich während der Fahrt mit ihren Mobiltelefonen.

Am Dienstagvormittag wurden in der Zeit von sieben bis neun Uhr die Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße auf Höhe der Schweickhardtstraße unter die Lupe genommen. An dieser Kontrollstelle stellten die Beamten 25 Handyverstöße sowie fünf Fahrzeuginsassen fest, die nicht angeschnallt waren. Die Kontrollen werden fortgeführt. (ms)

