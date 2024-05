Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Telefonbetrug; Romance Scamming; Diebstähle; Einbrecher geschnappt; Verkehrsunfälle

Auseinandersetzung im Listpark

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend im Listpark ereignet hat. Gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen, einem 36-Jährigen und einer 41 Jahre alten Frau gekommen war. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung zwischen den sich mutmaßlich zumindest flüchtig bekannten Beteiligten aufgenommen. (rd)

Reutlingen (RT): Telefonbetrügerinnen am Werk (Warnhinweis)

Eine Frau aus Oferdingen ist am Dienstag Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Mehrere Kriminelle meldeten sich am Nachmittag telefonisch bei der Geschädigten. Die Anruferinnen gaben sich als vermeintliche Tochter und als Polizeibeamtin aus. Sie teilten der Frau mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Zur Abwendung einer angeblich drohenden Haftstrafe müsse eine Kaution in fünfstelliger Höhe bezahlt werden. Die in Angst versetzte Geschädigte schenkte den perfiden Anruferinnen Glauben, hob Geld bei ihrem Bankinstitut ab und übergab es anschließend an ihrer Wohnanschrift an eine Abholerin. Am Abend flog der Betrug auf und die Geschädigte erstattete Anzeige. Von der Abholerin liegt keine konkrete Beschreibung vor. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (rd)

Pfullingen (RT): Auseinandersetzung

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind die Einsatzkräfte am Dienstagabend zum Lindenplatz ausgerückt. Gegen 21.10 Uhr wurde der Polizei dort eine Schlägerei mit etwa 20 bis 30 Beteiligten gemeldet, die Messer und Schlagstöcke mit sich führen sollen. Bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen war ein Großteil der Personen bereits geflüchtet. Wie sich vor Ort herausstellte, sollte es infolge bereits seit längerem andauernden Streitigkeiten unter Jugendlichen dort am Abend zu einer Aussprache kommen. Diese mündete jedoch in einer Auseinandersetzung, bei der einer der Beteiligten auch eine Softairwaffe mitgeführt haben soll. Diese konnte - wie auch die gemeldeten Messer und Schlagstöcke - nicht aufgefunden werden. Im Zuge der anschließend eingeleiteten Fahndung kontrollierten die Beamten mehrere Personen. Ob und gegebenenfalls in welcher Art und Weise diese an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Pfullingen. Erkenntnisse über in diesem Zusammenhang eventuell verletzte Personen liegen nicht vor. (rd)

Landkreis Reutlingen: Frau fiel auf Liebesbetrüger herein (Warnhinweis)

Eine Frau aus einer Gemeinde im Landkreis Reutlingen ist in den vergangenen zwei Jahren das Opfer der Betrugsmasche Romance Scamming geworden. Die Geschädigte wurde im Oktober 2022 von einem angeblichen US-Soldaten angeschrieben. Aus diesem Kontakt, der über verschiedene Messenger-Dienste erfolgte, entwickelte sich mit der Zeit eine Beziehung mit einem Heiratsversprechen. Im Verlauf der vermeintlichen Partnerschaft kam es mehrfach zu Geldtransfers durch Übermittlung der Codes von Steam-Karten und Überweisungen. Der Mann hatte ihr wiederholt Notlagen vorgespielt und um Geld gebeten. Der Täter erbeutete hierdurch eine höhere fünfstellige Summe. Nachdem sich die Frau einer Bekannten anvertraut hatte und Zweifel bekam, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Einen Warnhinweis zur Betrugsmasche Romance Scamming finden Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/ (ms)

Frickenhausen (ES): Kupferdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Kupferdiebe haben sich in den vergangenen Tagen auf einer Baustelle in der Ortsmitte von Frickenhausen zu schaffen gemacht. In der Zeit von Sonntag bis Mittwochmorgen wurden von der Baustelle am Rathaus in der Untere Straße etwa 60 bis 70 Kilogramm Altkupfer sowie zirka 500 Meter Kupferkabel von einer Rolle entwendet. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Da zum Abtransport ein größeres Fahrzeug nötig war, bittet der Polizeiposten Neuffen unter Telefon 07025/91169-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Esslingen (ES): Kind angefahren

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein zehnjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der Wäldenbronner Straße ereignet hat. Ein 60-Jähriger war gegen 11.40 Uhr mit seinem Peugeot auf der Wäldenbronner Straße von der Stadtmitte herkommend unterwegs, als ihm auf Höhe der Hausnummer 31 ein Linienbus entgegenkam. Aufgrund der engen Fahrbahnverhältnisse verringerte er seine Geschwindigkeit deutlich. Plötzlich rannten von links zwei Kinder ohne auf den Verkehr zu achten hinter dem Bus hervor, um die Fahrbahn zu überqueren. Während eines der Mädchen beim Erkennen des Autos noch stoppte, rannte die Zehnjährige weiter. Der Peugeot-Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, zu reagieren, weshalb es zu einem Kontakt zwischen dem Auto und dem Kind kam. Der Mann hielt sofort an und kümmerte sich um das Kind. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur Untersuchung ins Krankenhaus, wo es nach einer ambulanten Behandlung wenig später wieder entlassen werden konnte. (cw)

Neuffen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 20-Jähriger am Dienstagabend auf der Neuffener Steige verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 23.45 Uhr mit seinem 3er BMW auf der L 1250 in Richtung Erkenbrechtsweiler unterwegs. Weil er viel zu schnell fuhr, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schleudern. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben wieder zu stehen. Verletzt wurde niemand. Der BMW, an dem ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. (cw)

Aichtal (ES): Am Steuer eingeschlafen

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 21-Jährigen, der am Dienstagmorgen auf der B27 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 5.45 Uhr mit seinem Kleintransporter Dacia Jumper auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Infolge von Übermüdung schlief er am Steuer ein und krachte ungebremst ins Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs, dessen 51 Jahre alter Fahrer seine Geschwindigkeit verlangsamt hatte, um in den Aichtalparkplatz einzufahren. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Dacia nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Großbettlingen (ES): Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Zwei Einbrecher konnten am Dienstagabend auf dem Gelände des Wertstoffhofs in der Straße Obere Bruckenwiese auf frischer Tat festgenommen werden. Gegen 19.30 Uhr bemerkten Zeugen auf dem Gelände des Bau- und Wertstoffhofs zwei Personen, die sich an den Containern zu schaffen machten, sowie einen offenbar davor wartenden Pkw. Die Zeugen reagierten genau richtig und alarmierten über Notruf die Polizei ohne die Personen anzusprechen. Noch während der Anfahrt der Einsatzkräfte konnte der verdächtige Pkw angetroffen und der Fahrer kontrolliert werden. Ob und in welchem Zusammenhang dieser mit dem Einbruch stehen könnte, wird noch ermittelt. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher wurden noch auf dem Gelände angetroffen und vorläufig festgenommen. Auch bereits zum Abtransport bereitgelegtes Diebesgut konnte sichergestellt werden. Die Männer im Alter von 23 und 25 Jahren wurden am Mittwochvormittag nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Die Ermittlungen des Polizeipostens Nürtingen-Rossdorf dauern an. (cw)

Weilheim/Teck (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Kirchheimer Straße erlitten. Die 35-Jährige war gegen 21.45 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kirchheimer Straße unterwegs. Infolge gesundheitlicher Probleme kam sie dabei mit ihrem Fahrzeug zu weit nach rechts, worauf der Golf gegen einen am Straßenrand geparkten Polo prallte. Im Golf lösten daraufhin die Airbags aus. Der Rettungsdienst brachte die 35-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rd)

Balingen (ZAK): Hochwertiges Werkzeug aus Anhänger gestohlen

Werkzeug im Wert von über 9.000 Euro ist in der Nacht zum Mittwoch aus einem Anhänger in der Marienburger Straße entwendet worden. In der Zeit von 18.30 Uhr bis kurz nach sieben Uhr brach ein bislang unbekannter Täter das in einem Grünstreifen neben einer Baustelle stehende Fahrzeug gewaltsam auf. Aus dem Anhänger ließ er einen Grabenstampfer, eine Motorflex sowie einen Fugenschneider mitgehen. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

