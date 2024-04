Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. In Firma eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (24./25.04.2024) gelangten unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Industriestraße, in dem sie den Zaun beschädigten. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster, um in das Firmengebäude zu gelangen. Aus diesem stahlen sie einen Tresor und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen zum Einbruchsdiebstahl: Wer Hinweise geben kann, wählt bitte die Rufnummer 05231 6090.

