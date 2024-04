Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Radfahrer.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (24.04.2024) gegen 11.30 Uhr ereignete sich im Bereich Bokelfenner Straße / Robert-Kronfeld-Straße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 23-Jähriger aus Oerlinghausen befuhr mit seinem E-Bike die Einmündung in Richtung Flugplatz. Dabei wurde er von einem unbekannten Autofahrer, der auf der Bokelfenner Straße in Richtung Flugplatz unterwegs war, angefahren. Der Autofahrer hielt zunächst kurz an, schaute aus dem Fenster und fuhr dann einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es soll sich um einen silbernen Honda Civic gehandelt haben, der Fahrer sei ca. 30 - 35 Jahre alt. Der Radfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat bittet unter 05231 6090 um Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und Fahrer.

