POL-LIP: Lemgo. Gefährdung im Straßenverkehr - auffälliges Verhalten bei Unfallaufnahme.

Bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden bemerkten die Beamten, dass eine der Fahrerinnen kein Auto hätte fahren dürfen, da sie augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen (24.04.2024) gegen 8.15 Uhr im Bereich Biesterbergweg / Am Steinbruch. Eine 38-Jährige aus Bielefeld fuhr mit ihrem Ford Transit auf dem Biesterbergweg. Sie missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer von rechts aus der Straße "Am Steinbruch" kommenden 64-jährigen Lemgoerin, die mit ihrem Toyota Yaris in den Biesterbergweg einfahren wollte. Beide Autos stießen zusammen und wurden beschädigt. Während der Unfallaufnahme fiel die 38-Jährige den Polizisten durch ihr auffälliges Verhalten auf. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb der Bielefelderin im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

