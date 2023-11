Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebe erbeuten Sportschuhe und Trainingsanzüge und flüchten mit PKW vom Tatort/Zeugenaufruf

Hauenstein (ots)

Am Dienstag, 28.11.2023, zwischen 15.20 Uhr und 15.50 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte, männliche Täter Sportschuhe und Trainingsanzüge im mittleren dreistelligen Eurobereich in der Sport Marke in der Industriestraße in Hauenstein. Mitarbeiter des Ladengeschäfts konnten die Tat beobachten und folgten den Tätern zu ihrem PKW, einem schwarzen Citroen mit französischen Kennzeichen. Die beiden Täter saßen bereits im PKW und parkten rückwärts aus einer Parklücke aus. Eine Mitarbeiterin nahm den Türgriff der Fahrerseite und hielt diesen fest. Der Türgriff wurde beim Losfahren des PKW abgerissen. Ein weiterer Mitarbeiter hatte gerade die Beifahrertür des Citroen geöffnet und wollte den Beifahrer greifen, da schlug diesem die Tür entgegen und traf ihn an der Schulter. Er erlitt eine leichte Rötung im Schulter-/Brustbereich. Der PKW entfernte sich anschließend vom Parkplatz in Richtung B10. Wer hat die Taten beobachtet und kann Angaben zu den Tätern oder zu dem benutzten PKW Citroen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

