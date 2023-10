POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Möbelhaus

Mannheim (ots) - Bereits am Freitagabend, um 19:40 Uhr, befand sich ein 64-jähriger Fußgänger in Höhe des N7-Quadrates und beabsichtigte vom Kino in Richtung Straßenbahnhaltestelle zu laufen. An der Ampel am Kaiserring wurde er von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und angerempelt. Außerdem stellte ihm der Mann auch noch das Bein, so dass der 64-Jährige, welcher ohnehin schon körperlich ...

