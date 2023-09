Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugensuche nach Körperverletzung am Forum Mittelrhein - Täter flüchtig

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 02.09.2023 wurde gegen 17:45 Uhr ein 12-jähriges Kind vor dem Haupteingang des Forum Mittelrhein auf dem Zentralplatz durch drei bislang unbekannte Täter tätlich angegriffen und verletzt. Der 12-jährige wurde plötzlich und scheinbar grundlos aus der Dreiergruppe heraus angegriffen. Einer der Täter packte ihn am Hals und ein weiterer schubste ihn zu Boden, sodass der 12-jährige mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufschlug, sich verletzte und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht werden musste. Die drei Täter wurden wie folgt beschrieben: alle männlich, alle Kinder/Jugendliche im Alter zwischen 12-14 Jahre, alle schwarze Haare, der Täter, der den Geschädigte zu Boden schubste trug eine Brille. Nach der Tat flüchteten die Täter in das Forum Mittelrhein. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend der Polizeidirektion Koblenz unter 0261-103-1300 oder dem Polizeipräsidium Koblenz unter der 0261 921560 zu melden.

