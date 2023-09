Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PK Jever Pressemeldung vom 22.09.bis 24.09.2023

Schortens/Wangerland (ots)

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Fahrzeuginsassen in Schortens Am 23.09.2023, gegen 10:30 Uhr, beabsichtigte ein 46-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW vom Moorwarfer Gastweg nach links in Jeversche Straße einzubiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 58-jährigen Fahrzeugführers. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden die drei Insassen der beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Einbruchdiebstahl in Firmengebäude in Hooksiel Am Morgen des 22.09.2023 stellten Mitarbeiter einer im Bereich des Hooksieler Außenhafens ansässigen Firma einen Einbruchdiebstahl in ihre Firmenräumlichkeiten fest. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch eine Zugangstür in das Gebäudeinnere ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Die Täter flüchteten unerkannt mit Bargeld in geringer vierstelliger Höhe. Zeugen, die am Abend des 21.09. oder in der Nacht zum 22.09.2023 verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter der Telefonnummer 04461-74490 in Verbindung zu setzten.

