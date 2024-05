Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Auseinandersetzung; Verkehrsunfälle; Tasche geraubt

Reutlingen (ots)

In Einkaufsmarkt eingebrochen

In einen Einkaufsmarkt auf dem Willy-Brandt-Platz ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 18.15 Uhr und 8.55 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf die verschlossene Ladenkasse, die er mit brachialer Gewalt aus der Verankerung riss und komplett mitgehen ließ. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): 25-Jährigen angegriffen

Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Männer, die am Dienstagabend in der Zeppelinstraße einen 25-Jährigen angegangen diesen dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand traf der Geschädigte kurz vor 19.30 Uhr auf dem parallel zur Zeppelinstraße verlaufenden Radweg im Bereich der Sirnauer Brücke auf die beiden ihm zumindest flüchtig bekannten Verdächtigen. Diese sollen den 25-Jährigen festgehalten und diesen mit einem Stock geschlagen haben. Anschließend sollen sie das Handy des Geschädigten in den Neckar geworfen haben und geflüchtet sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, wählten in der Folge den Notruf. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger kontrolliert werden. Die Ermittlungen zu seinem Begleiter sowie zu den Hintergründen der Tat dauern an. (rd)

Bempflingen (ES): Trotz Gegenverkehr überholt

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 48-Jähriger am Mittwochmorgen auf der K1231 verursacht hat. Der Mann war gegen 6.45 Uhr mit seinem VW Golf auf der Kreisstraße in Richtung Großbettlingen in einer Kolonne hinter einem Traktor unterwegs. Trotz Gegenverkehr scherte er kurz nach dem Ortsausgang Bempflingen zum Überholen aus. Dabei kam es zur seitlich versetzten Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw MAN, dessen Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, den Unfall zu vermeiden. Der Unfallverursacher, der Lkw-Fahrer und der 17 Jahre alte Beifahrer im Lkw wurden bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Beide Fahrzeuge mussten nachfolgend von Abschleppdiensten geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): In Vereinsheim eingebrochen

Wie erst nachträglich bekannt wurde, ist über das vergangene Wochenende in ein Vereinsheim in der La Souterrainer Straße eingebrochen worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, dürfte sich der Einbrecher zwischen Freitag und Dienstag, 18 Uhr, zunächst über eine Tür und dann über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Vereinsräumen verschafft und diese nach Stehlenswertem durchsucht haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte er dabei lediglich auf ein paar Getränkeflaschen gestoßen sein, die er mitgehen ließ. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Tasche geraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen unbekannten Radfahrer, der am Mittwochvormittag im Schleifmühleweg einer Fußgängerin die Tasche entrissen hat. Die 70-Jährige war gegen 9.45 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg des Schleifmühlewegs in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen, der der Geschädigten zunächst ins Gesicht geschlagen haben soll und ihr anschließend die Tasche samt Inhalt entriss. Die 70-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen nicht ernstlich verletzt. Eine Fahndung nach dem Täter, der in Richtung Westbahnhof davongefahren war, verlief ohne Erfolg. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen jungen Mann mit heller Hautfarbe handeln. Er war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071 972-8660 zu melden. (rd)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall zwischen zwei PKW ist es am Dienstagabend an der Kreuzung der Gerhart-Hauptmann-Straße und der Eichendorffstraße gekommen. Die 28-jährige Fahrerin eines VW-Polo befuhr gegen 18.35 Uhr die Gerhart-Hauptmann-Straße. An der Kreuzung mit der Eichendorffstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Fiat Talento eines 27-jährigen Fahrers und es kam zum Kollision. In deren Folge überschlug sich der VW-Polo und blieb auf dem Dach in einem Garten liegen. Die VW-Fahrerin konnte durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Sie wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen leicht verletzt. Die 24-jährige Beifahrerin des Fiat verletzte sich ebenfalls leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (md)

Rottenburg-Baisingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung der Baisinger Straße (K6937) in die Göttelfinger Straße (L360) ereignet hat. Ein 83-Jähriger wollte gegen 7.45 Uhr mit seinem VW Golf von der Kreisstraße herkommend in die Landesstraße einbiegen. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten fuhr er in den Einmündungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Ford Fusion eines 34-Jährigen, der keinerlei Chancen mehr hatte, schnell genug zu reagieren. Der Unfallverursacher, seine 78 Jahre alte Beifahrerin und der Ford-Fahrer erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Alle drei wurden nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war auch die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Albstadt (ZAK): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der B463 zwischen Albstadt-Ebingen und Straßberg ereignet hat, sucht das Polizeirevier Albstadt. Eine 23-Jährige war ihren Angaben zufolge gegen 10. 30 Uhr mit ihrem weißen Ford Fiesta auf der Bundesstraße von Ebingen kommend in Richtung Straßberg unterwegs. Auf Höhe der Kläranlage kam ihr ein weißer Lkw entgegen, der ähnlich einem Müllwagen beschrieben wird. Dieser soll dabei von einem Pkw überholt worden sein, der trotz des Gegenverkehrs seinen Überholvorgang nicht abbrach. Um eine Frontalkollision zu vermeiden musste die 23-Jährige stark abbremsen und komplett nach rechts ausweichen. Dabei schrammte der Ford an den Leitplanken entlang, wobei an dem Wagen ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der unbekannte Überholer soll dann seine Fahrt in Richtung Straßberg fortgesetzt haben. Zu dem Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen dunkelgrauen oder dunkelsilbernen Pkw, möglicherweise mit Stuttgarter Kennzeichen gehandelt haben soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt zu melden. (cw)

