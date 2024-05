POL-DU: Obermeiderich/Hochemmerich: Folgemeldung: 65-Jähriger angetroffen

Duisburg (ots) - In einem Linienbus kam es am Freitagabend (10. Mai, 22:10 Uhr) zu einer Auseinandersetzung, woraufhin der 62-jährige Busfahrer die Fahrt an der Haltestelle "Baustraße" stoppte und die Polizei alarmierte. Ein weiblicher und ein männlicher Fahrgast (14 und 23 Jahre alt) berichteten den Einsatzkräften, dass sie von einer 34-Jährigen verbal provoziert ...

